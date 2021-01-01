На Волині в аварію потрапив рейсовий автобус. ФОТО
Сьогодні, 11:40
21-го грудня на вулиці Зимнівській у Володимирі трапилась ДТП.
Про це інформує БУГ.
Як зазначають, ДТП трапилася за участю легковика та рейсового автобуса.
Легковий автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень. Про потерпілих наразі не відомо.
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Про це інформує БУГ.
Як зазначають, ДТП трапилася за участю легковика та рейсового автобуса.
Легковий автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень. Про потерпілих наразі не відомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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