На Волині в аварію потрапив рейсовий автобус. ФОТО





Про це інформує



Як зазначають, ДТП трапилася за участю легковика та рейсового автобуса.



Легковий автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень. Про потерпілих наразі не відомо.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-го грудня на вулиці Зимнівській у Володимирі трапилась ДТП.Про це інформує БУГ Як зазначають, ДТП трапилася за участю легковика та рейсового автобуса.Легковий автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень. Про потерпілих наразі не відомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію