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На Волині в аварію потрапив рейсовий автобус. ФОТО

На Волині в аварію потрапив рейсовий автобус. ФОТО
21-го грудня на вулиці Зимнівській у Володимирі трапилась ДТП.

Про це інформує БУГ.

Як зазначають, ДТП трапилася за участю легковика та рейсового автобуса.

Легковий автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень. Про потерпілих наразі не відомо.

На Волині в аварію потрапив рейсовий автобус. ФОТО
На Волині в аварію потрапив рейсовий автобус. ФОТО



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Теги: ДТП, Володимир
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