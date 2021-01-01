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Коли Луцьк отримає 17 нових тролейбусів

Коли Луцьк отримає 17 нових тролейбусів
Луцьк досі не отримав усіх нових тролейбусів від луцького автоскладального заводу корпорації «Богдан Моторс» передбачених проєктом «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області». Так, із 29 завод передав лише 12 транспортних засобів.

Про це йшлося 22 грудня під час сесії Луцької міської ради.
Під час сесійного засідання депутат Михайло Наход (фракція «Громадянський рух «СВІДОМІ») поцікавився, чому місто досі не отримало електротранспорту, хоча вже виконало всі фінансові зобов’язання.

«У ЗМІ з’явилася інформація про те, що Суми отримали 19 тролейбусів від луцького «Богдану», тоді як Луцьк не зміг отримати свої 17 тролейбусів вчасно. У чому причина?» - поцікавився депутат.

Натомість Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, Суми теж не отримали ці тролейбуси вчасно, і час очікування транспорту цим містом був ще більший, ніж у Луцька.

«Чому завод не виконує зобов’язання, я не можу сказати достеменно.
Офіційна причина – перебої з постачання комплектуючих, виробником яких не є завод, у зв’язку з пандемією. Чи так це насправді, чи не так, я не можу сказати», - сказав міський голова. Він додав, що представники заводу обіцяють, що в першому кварталі 2022 року ці тролейбуси будуть передані місту.

Зауважимо, що 12 тролейбусів, які вже передали, – низькопідлогові, мають відкидний трап і забезпечені місцями для пасажирів пріоритетної категорії. Вони обладнані кондиціонером салону та кондиціонером кабіни водія. Салон нового транспорту забезпечений доступом до WI-FI та обладнаний USB-роз’ємами.

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Теги: автобуси, Луцьк
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