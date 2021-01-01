Прийняли бюджет Волині на 2022 рік





Відповідне рішення прийняли під час позачергового засідання 24 грудня.



Головним фінансовим документом області визначили доходи обласного бюджету у сумі 2 мільярди 666 мільйонів 168 тисяч 384 гривні. Із цих запланованих надходжень понад 1,1 млрд – власні доходи, решта – міжбюджетні трансферти.



Видатки ж обласного бюджету визначили у сумі 2 мільярди 665 мільйонів 664 тисяч 384 гривні.



Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Ігор Никитюк зауважив, що область бюджет буде дефіцитним через недостатнє фінансування делегованих державою повноважень.

Найбільше коштів обласного бюджету (понад 1 мільярд гривень) спрямують на галузь освіти; більше 250 мільйонів – на медицину; приблизно 160 мільйонів – на утримання соціальних закладів для дорослих та дітей. Культурі і спорту передбачили майже 54 мільйони. На дороги та інфраструктуру – 666 мільйонів, понад 200 мільйонів гривень - на фінансування цільових регіональних програм тощо.



Нагадаємо, 22 грудня у Луцькій міській раді



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