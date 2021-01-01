У Луцьку два мікрорайони залишилися без тепла
Сьогодні, 09:15
У Луцьку 33-й та 40-й мікрорайони залишились без тепла через порив на теплотрасі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили мешканці.
У районах здійснюють спуск води з будинків, відключені бойлерні, а також котельня на Карбишева, – поінформувала голова одного з місцевих ОСББ.
Час відновлення послуги з теплопостачання наразі невідомий.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили мешканці.
У районах здійснюють спуск води з будинків, відключені бойлерні, а також котельня на Карбишева, – поінформувала голова одного з місцевих ОСББ.
Час відновлення послуги з теплопостачання наразі невідомий.
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