У Луцьку два мікрорайони залишилися без тепла





Про це



У районах здійснюють спуск води з будинків, відключені бойлерні, а також котельня на Карбишева, – поінформувала голова одного з місцевих ОСББ.



Час відновлення послуги з теплопостачання наразі невідомий.

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