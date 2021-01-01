вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку два мікрорайони залишилися без тепла

У Луцьку два мікрорайони залишилися без тепла
У Луцьку 33-й та 40-й мікрорайони залишились без тепла через порив на теплотрасі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили мешканці.

У районах здійснюють спуск води з будинків, відключені бойлерні, а також котельня на Карбишева, – поінформувала голова одного з місцевих ОСББ.

Час відновлення послуги з теплопостачання наразі невідомий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, тепло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу в Україні зафіксували понад 5 тисяч випадків коронавірусу: на Волині – 203
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку на 25 грудня
Сьогодні, 09:20
У Луцьку два мікрорайони залишилися без тепла
Сьогодні, 09:15
Сьогодні, 25 грудня, християни святкують Різдво за григоріанським календарем
Сьогодні, 09:08
Повідомили, у скільки обійдеться Луцьку ремонт пішохідного мосту до залізничного вокзалу
Сьогодні, 08:18
Схожі новини
Стало відомо, коли відновлять тепло та гарячу воду у частині Луцька. ВІДЕО Стало відомо, коли відновлять тепло та гарячу воду у частині Луцька. ВІДЕО
02 грудень, 15:00
Частина Луцька залишилася без гарячої води і тепла Частина Луцька залишилася без гарячої води і тепла
22 листопад, 11:25
Декілька будинків у Луцьку – без тепла через витоки на мережах Декілька будинків у Луцьку – без тепла через витоки на мережах
02 листопад, 09:18
Комунальники повідомили, коли окремі лучани отримають тепло у домівки Комунальники повідомили, коли окремі лучани отримають тепло у домівки
23 жовтень, 20:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу в Україні зафіксували понад 5 тисяч випадків коронавірусу: на Волині – 203
Сьогодні, 09:34
 0
Курс валют у Луцьку на 25 грудня
Сьогодні, 09:20
 0
У Луцьку два мікрорайони залишилися без тепла
Сьогодні, 09:15
 0
Сьогодні, 25 грудня, християни святкують Різдво за григоріанським календарем
Сьогодні, 09:08
 0
Повідомили, у скільки обійдеться Луцьку ремонт пішохідного мосту до залізничного вокзалу
Сьогодні, 08:18
 0
Медіа
відео
1/8