У Підгайцівській громаді пільги на харчування у школах і дитсадках матимуть 10 категорій дітей. ДЕТАЛІ

З нового року в освітніх закладах Підгайцівської громади впровадять оновлене меню, згідно з стандартами, які пропагує у шкільному харчуванніі Міністерство освіти та науки України. Разом з тим, рішенням сесії Підгайцівської сільської ради від 23 грудня 2021 року оновили ціни на харчування у закладах освіти. У 2022 році вартість порції зросте на 5 гривень.Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільради.Заступник Підгайцівського сільського головирозповів, що попри те, що собівартість порції збільшиться до 90 гривень - сюди входить вартість продуктів, заробітні плати кухарям та оплата комунальних платежів, депутатський корпус сільради прийняв рішення частину витрат компенсувати із бюджету Підгайцівської сільської ради. Батьківська плата включає лише частину витрат на продукти харчування.Тож батькам дошкільнят з січня 2022 року за триразове харчування потрібно буде сплачувати 25 грн за один день, тобто 50% від загальної вартості.Батькам учнів початкової школи (1-4 класи) за один день - 25 гривень.Батькам учнів 5-11 класів - 30 гривень.Коштом бюджету Підгайцівської сільської ради харчуватимуться діти із пільгових категорій:· дітей-сиріт;· дітей, позбавлених батьківського піклування;· дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах);· дітей з інвалідністю у закладах загальної середньої та дошкільної освіти;· діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;· дітей закладів дошкільної освіти та учнів загальноосвітньої середньої освіти, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та з районів проведення антитерористичної операції на територію Підгайцівської сільської ради;· дітей із сімей учасників антитерористичної операції та учасників бойових дій;· дітей, батьки яких перебувають (перебували, загинули, померли, а також безвісти відсутні) в зоні АТО/ОСС;· дітей закладів загальної середньої та дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб;· дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах (визначені рішенням виконавчого комітету Підгайцівської сільської ради за поданням служби у справах дітей).Разом з тим, депутати врахували у своєму рішенні відповідальність батьків за несвоєчасну оплату послуг харчування та затримку з оплатою за харчування на 2 місяці.Згідно зі статутом закладу дошкільної освіти, адміністрація закладу має попередити батьків про можливе відрахування дитини у зв’язку із заборгованістю за харчування. У відділі освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради наголосили, що мова йде про платоспроможні сім’ї, за дітей із пільгових категорій оплачуватиме сільська рада.