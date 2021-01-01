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Медики повідомили про стан здоров'я 11-річного волинянина, який отримав опіки під час пожежі

Медики повідомили про стан здоров'я 11-річного волинянина, який отримав опіки під час пожежі
11-річний хлопчик зазнав опіків рук та обличчя під час пожежі на території власного подвір'я. Горіла господарська споруда. Дитину госпіталізували до Волинського обласного опікового центру

Про це розповів Суспільному керівник центру Роман Трач.

Зі слів Романа Трача, хлопчика прооперували, він перебуває у свідомості, стан його здоров'я — стабільний. Нині він перебуває на лікуванні в обласному опіковому центрі.

Хлопчик отримав опіки рук та обличчя під час пожежі, яка виникла 27 грудня, у господарській споруді в селі Небіжка Луцької міської громади.

Виклики рятувальникам надійшов о 14:55, після прибуття на місце пожежі рятувальники зафіксували, що її загасили місцеві жителі. О 15:10 вогню вже не було, — розповіла начальниця відділу обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Ірина Варварук.

З її слів, внаслідок пожежі знищений газовий балон, пошкоджено 10 метрів квадратних перекриття, 5 метрів квадратних стін, двері.

Причина загорання встановлюється.

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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа, дитина
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