Луцькі борці завоювали 10 медалей на всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 22:13
Спортсмени з Луцька взяли участь у відкритому Всеукраїнському турнірі з боротьби самбо пам’яті чемпіонів світу Михайла Юнака та Михайла Левицького, який цими вихідними пройшов у Львові. За призові місця змагалися близько 300 самбістів із різних міст України.
Борці з Луцька привезли додому 10 медалей: три золотих, одну срібну та шість бронзових, - пише ІА Волинські новини.
Як розповіла тренерка юних самбістів Аліна Бондарєва, раніше її вихованці брали участь у відкритому чемпіонату з боротьби самбо, що проходив у Рівному.
«До Львова з’їхалися діти з усієї України. І якщо, наприклад, в ММА чи джиу-джитсу, у ваговій категорії представлено двоє-троє бійців, то в самбо – по 40-60 людей. Тому діти борються мінімум п’ять-шість разів. Простежується дуже сильна конкуренція, зокрема між спортсменами з Харкова, Києва, Одеси. І наші діти на цьому турнірі пам’яті чемпіонів світу дуже достойно відборолися та показали круті результати», – поділилася вона.
Отож, самбісти з Луцька на відкритому Всеукраїнському турнірі з боротьби самбо пам’яті чемпіонів світу Михайла Юнака та Михайла Левицького показали такі результати у своїх вагових категоріях:
І місце – Богдан Літвінчук,
І місце – Семен Макаров,
І місце – Богдан Гринчук,
ІІ місце – Любомир Головчун,
ІІІ місце – Євген Макаров,
ІІІ місце – Ілля Антипов,
ІІІ місце – Ілля Павлік,
ІІІ місце – Тимур Джафаров,
ІІІ місце – Ангеліна Онопрійчук,
ІІІ місце – Максим Міщук.
Владислав Литвиненко та Андрій Бардига посіли п’яті місця.
Зараз спортсмени готуються до Чемпіонату України, який відбудеться 5-7 лютого в Львові.
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Борці з Луцька привезли додому 10 медалей: три золотих, одну срібну та шість бронзових, - пише ІА Волинські новини.
Як розповіла тренерка юних самбістів Аліна Бондарєва, раніше її вихованці брали участь у відкритому чемпіонату з боротьби самбо, що проходив у Рівному.
«До Львова з’їхалися діти з усієї України. І якщо, наприклад, в ММА чи джиу-джитсу, у ваговій категорії представлено двоє-троє бійців, то в самбо – по 40-60 людей. Тому діти борються мінімум п’ять-шість разів. Простежується дуже сильна конкуренція, зокрема між спортсменами з Харкова, Києва, Одеси. І наші діти на цьому турнірі пам’яті чемпіонів світу дуже достойно відборолися та показали круті результати», – поділилася вона.
Отож, самбісти з Луцька на відкритому Всеукраїнському турнірі з боротьби самбо пам’яті чемпіонів світу Михайла Юнака та Михайла Левицького показали такі результати у своїх вагових категоріях:
І місце – Богдан Літвінчук,
І місце – Семен Макаров,
І місце – Богдан Гринчук,
ІІ місце – Любомир Головчун,
ІІІ місце – Євген Макаров,
ІІІ місце – Ілля Антипов,
ІІІ місце – Ілля Павлік,
ІІІ місце – Тимур Джафаров,
ІІІ місце – Ангеліна Онопрійчук,
ІІІ місце – Максим Міщук.
Владислав Литвиненко та Андрій Бардига посіли п’яті місця.
Зараз спортсмени готуються до Чемпіонату України, який відбудеться 5-7 лютого в Львові.
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