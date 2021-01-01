Луцькі борці завоювали 10 медалей на всеукраїнському турнірі





Борці з Луцька привезли додому 10 медалей: три золотих, одну срібну та шість бронзових, - пише



Як розповіла тренерка юних самбістів Аліна Бондарєва, раніше її вихованці брали участь у відкритому чемпіонату з боротьби самбо, що проходив у Рівному.



«До Львова з’їхалися діти з усієї України. І якщо, наприклад, в ММА чи джиу-джитсу, у ваговій категорії представлено двоє-троє бійців, то в самбо – по 40-60 людей. Тому діти борються мінімум п’ять-шість разів. Простежується дуже сильна конкуренція, зокрема між спортсменами з Харкова, Києва, Одеси. І наші діти на цьому турнірі пам’яті чемпіонів світу дуже достойно відборолися та показали круті результати», – поділилася вона.



Отож, самбісти з Луцька на відкритому Всеукраїнському турнірі з боротьби самбо пам’яті чемпіонів світу Михайла Юнака та Михайла Левицького показали такі результати у своїх вагових категоріях:



І місце – Богдан Літвінчук,



І місце – Семен Макаров,



І місце – Богдан Гринчук,



ІІ місце – Любомир Головчун,



ІІІ місце – Євген Макаров,



ІІІ місце – Ілля Антипов,



ІІІ місце – Ілля Павлік,



ІІІ місце – Тимур Джафаров,



ІІІ місце – Ангеліна Онопрійчук,



ІІІ місце – Максим Міщук.



Владислав Литвиненко та Андрій Бардига посіли п’яті місця.



Зараз спортсмени готуються до Чемпіонату України, який відбудеться 5-7 лютого в Львові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортсмени з Луцька взяли участь у відкритому Всеукраїнському турнірі з боротьби самбо пам’яті чемпіонів світу Михайла Юнака та Михайла Левицького, який цими вихідними пройшов у Львові. За призові місця змагалися близько 300 самбістів із різних міст України.Борці з Луцька привезли додому 10 медалей: три золотих, одну срібну та шість бронзових, - пише ІА Волинські новини Як розповіла тренерка юних самбістів, раніше її вихованці брали участь у відкритому чемпіонату з боротьби самбо, що проходив у Рівному.«До Львова з’їхалися діти з усієї України. І якщо, наприклад, в ММА чи джиу-джитсу, у ваговій категорії представлено двоє-троє бійців, то в самбо – по 40-60 людей. Тому діти борються мінімум п’ять-шість разів. Простежується дуже сильна конкуренція, зокрема між спортсменами з Харкова, Києва, Одеси. І наші діти на цьому турнірі пам’яті чемпіонів світу дуже достойно відборолися та показали круті результати», – поділилася вона.Отож, самбісти з Луцька на відкритому Всеукраїнському турнірі з боротьби самбо пам’яті чемпіонів світу Михайла Юнака та Михайла Левицького показали такі результати у своїх вагових категоріях:І місце – Богдан Літвінчук,І місце – Семен Макаров,І місце – Богдан Гринчук,ІІ місце – Любомир Головчун,ІІІ місце – Євген Макаров,ІІІ місце – Ілля Антипов,ІІІ місце – Ілля Павлік,ІІІ місце – Тимур Джафаров,ІІІ місце – Ангеліна Онопрійчук,ІІІ місце – Максим Міщук.Владислав Литвиненко та Андрій Бардига посіли п’яті місця.Зараз спортсмени готуються до Чемпіонату України, який відбудеться 5-7 лютого в Львові.

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