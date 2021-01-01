Пістолети: ножі, набої: волинські поліцейські переплавили зброю. ФОТО

Волинські правоохоронці утилізували зброю та боєприпаси. Процедура знищення відбулася сьогодні, 29 грудня, на ливарно-механічному підприємстві у Горохові.Про це інформує пресслужба поліці Волині.Утилізували, зокрема, дві рушниці (одна малокаліберна), дев’ять пістолетів, серед яких пристрої травматичної дії, пневматичні та стартові пістолети. Також на переплавку відправилась холодна зброя, понад 700 набоїв, майже 400 куль, обрізні стволи та інші запчастини та деталі до зброї.Усе знищене поліцейські вилучили в ході розслідування кримінальних проваджень та добровільно здали громадяни.З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку необхідно звертатись у відділи та відділення поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.