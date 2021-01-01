Хто може достроково вийти на пенсію в Україні





За яких умов це можливо, йдеться у матеріалі



На сайті управління праці та соціального захисту населення розповіли, хто має право на достроковий вихід на пенсію. Він можливий в наступних випадках:



-скорочення штату;

-реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання підприємства (якщо в документах сказано, що працівника звільнено з ініціативи роботодавця).



Окрім цього, є ще певні умови, за яких працівник може достроково вийти на пенсію:



-передпенсійний вік (до пенсії повинно залишатися не більше півтора року);

-є повний стаж (для чоловіків це 35 років, а для жінок 30 років);

протягом 7 днів звільнений працівник повинен зареєструватися в службі зайнятості і якщо для нього не підберуть роботу, він може достроково вийти на пенсію.



Після цього звільнений працівник повинен звернутися в Пенсійний Фонд, щоб йому призначили пенсійні виплати. Для цього потрібно подати заяву і клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію.



Представники органів соціального захисту також додали, що достроковий вихід на пенсію ніяк не впливає на розмір виплат. Розмір пенсії визначається в залежності від заробітної плати та страхового стажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Що потрібно, щоб достроково вийти на пенсію в Україні, розповіли в управлінні праці та соціального захисту населення.За яких умов це можливо, йдеться у матеріалі ТСН.ua. На сайті управління праці та соціального захисту населення розповіли, хто має право на достроковий вихід на пенсію. Він можливий в наступних випадках:-скорочення штату;-реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання підприємства (якщо в документах сказано, що працівника звільнено з ініціативи роботодавця).Окрім цього, є ще певні умови, за яких працівник може достроково вийти на пенсію:-передпенсійний вік (до пенсії повинно залишатися не більше півтора року);-є повний стаж (для чоловіків це 35 років, а для жінок 30 років);протягом 7 днів звільнений працівник повинен зареєструватися в службі зайнятості і якщо для нього не підберуть роботу, він може достроково вийти на пенсію.Після цього звільнений працівник повинен звернутися в Пенсійний Фонд, щоб йому призначили пенсійні виплати. Для цього потрібно подати заяву і клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію.Представники органів соціального захисту також додали, що достроковий вихід на пенсію ніяк не впливає на розмір виплат. Розмір пенсії визначається в залежності від заробітної плати та страхового стажу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію