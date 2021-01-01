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Хто може достроково вийти на пенсію в Україні

Хто може достроково вийти на пенсію в Україні
Що потрібно, щоб достроково вийти на пенсію в Україні, розповіли в управлінні праці та соціального захисту населення.

За яких умов це можливо, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

На сайті управління праці та соціального захисту населення розповіли, хто має право на достроковий вихід на пенсію. Він можливий в наступних випадках:

-скорочення штату;
-реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання підприємства (якщо в документах сказано, що працівника звільнено з ініціативи роботодавця).

Окрім цього, є ще певні умови, за яких працівник може достроково вийти на пенсію:

-передпенсійний вік (до пенсії повинно залишатися не більше півтора року);
-є повний стаж (для чоловіків це 35 років, а для жінок 30 років);
протягом 7 днів звільнений працівник повинен зареєструватися в службі зайнятості і якщо для нього не підберуть роботу, він може достроково вийти на пенсію.

Після цього звільнений працівник повинен звернутися в Пенсійний Фонд, щоб йому призначили пенсійні виплати. Для цього потрібно подати заяву і клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію.

Представники органів соціального захисту також додали, що достроковий вихід на пенсію ніяк не впливає на розмір виплат. Розмір пенсії визначається в залежності від заробітної плати та страхового стажу.

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Теги: пенсія, достроковий вихід на пенсію
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