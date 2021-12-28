«Нова пошта» змінює тарифи: скільки коштуватиме доставка
Сьогодні, 12:51
«Нова пошта» з 1 січня 2022 року змінила тарифи.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Відомо, що вартість буде розраховуватися залежно від нових тарифних зон:
- По місту та його передмістю.
- Між містами України.
- З/в селище міського типу або село.
При доставці у межах міста та його передмістя вводиться три тарифи за вагою посилок: маленька – до 2 кг, середня – до 10 кг і велика – до 30 кг вартість посилок популярних габаритів зміниться.
«Наприклад, посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 гривень. Посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 гривень. Причому в ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 гривень», – додають у компанії.
Також пошта вводить нову послугу з доставки документів за 40 гривень. Ціна буде фіксованою на весь рік, а в її вартість вже включений картонний конверт. З 1 січня 2022 року компанія змінює тарифікацію на доставку та забір посилок кур'єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур'єра не потрібно прив'язуватися до ваги.
«За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація йде вже як вантажу», – йдеться в повідомленні.
Також доставка кожної посилки в експрес-накладній з кількома місцями стане тарифікуватися по-новому. Буде оцінюватися кожна посилка за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою – за базовим тарифом, всі інші – за зниженим.
Змінюють тариф й за доставку, коли покупці відразу після огляду у відділенні хочуть повернути пакунок з невідповідним товаром. Тепер така послуга коштуватиме 15 гривень.
Зауважимо, компанія «Нова пошта», яка є одним з двох найбільших поштових операторів України, не працюватиме 7 січня.
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Про це повідомляє пресслужба компанії.
Відомо, що вартість буде розраховуватися залежно від нових тарифних зон:
- По місту та його передмістю.
- Між містами України.
- З/в селище міського типу або село.
При доставці у межах міста та його передмістя вводиться три тарифи за вагою посилок: маленька – до 2 кг, середня – до 10 кг і велика – до 30 кг вартість посилок популярних габаритів зміниться.
«Наприклад, посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 гривень. Посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 гривень. Причому в ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 гривень», – додають у компанії.
Також пошта вводить нову послугу з доставки документів за 40 гривень. Ціна буде фіксованою на весь рік, а в її вартість вже включений картонний конверт. З 1 січня 2022 року компанія змінює тарифікацію на доставку та забір посилок кур'єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур'єра не потрібно прив'язуватися до ваги.
«За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація йде вже як вантажу», – йдеться в повідомленні.
Також доставка кожної посилки в експрес-накладній з кількома місцями стане тарифікуватися по-новому. Буде оцінюватися кожна посилка за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою – за базовим тарифом, всі інші – за зниженим.
Змінюють тариф й за доставку, коли покупці відразу після огляду у відділенні хочуть повернути пакунок з невідповідним товаром. Тепер така послуга коштуватиме 15 гривень.
Зауважимо, компанія «Нова пошта», яка є одним з двох найбільших поштових операторів України, не працюватиме 7 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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