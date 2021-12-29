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У Луцьку зіткнулися «гелік» і маршрутка: повідомили деталі ДТП

У Луцьку зіткнулися «гелік» і маршрутка: повідомили деталі ДТП
31 грудня, близько 19 години у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого трапилась автопригода за участю Mercedes-Benz G-Class та маршрутки. Поліцейські з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Нагадаємо, що 26-річний лучанин, керуючи автомобілем Mercedes-Benz G 500, допустив зіткнення з маршрутним таксі міжміського сполучення Mercedes-Benz 313, за кермом якого перебував 58-річний житель Луцького району.

Внаслідок аварії травмувалися дві пасажирки маршрутки: 24-річну лучанку госпіталізували; 38-річній мешканці Городища надали медичну допомогу та відпустили додому.
У Луцьку зіткнулися «гелік» і маршрутка: повідомили деталі ДТП

Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
У Луцьку зіткнулися «гелік» і маршрутка: повідомили деталі ДТП

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, Карпенка-Карого
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