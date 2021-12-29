У Луцьку зіткнулися «гелік» і маршрутка: повідомили деталі ДТП





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Нагадаємо, що 26-річний лучанин, керуючи автомобілем Mercedes-Benz G 500,



Внаслідок аварії травмувалися дві пасажирки маршрутки: 24-річну лучанку госпіталізували; 38-річній мешканці Городища надали медичну допомогу та відпустили додому.



Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 грудня, близько 19 години у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого трапилась автопригода за участю Mercedes-Benz G-Class та маршрутки. Поліцейські з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Нагадаємо, що 26-річний лучанин, керуючи автомобілем Mercedes-Benz G 500, допустив зіткнення з маршрутним таксі міжміського сполучення Mercedes-Benz 313, за кермом якого перебував 58-річний житель Луцького району.Внаслідок аварії травмувалися дві пасажирки маршрутки: 24-річну лучанку госпіталізували; 38-річній мешканці Городища надали медичну допомогу та відпустили додому.Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

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