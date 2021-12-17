Луцьк бореться за титул «Місто України»
Сьогодні, 11:59
Стартував проект «Місто України – національний вибір», де з усіх великих міст країни за допомогою інтернет-голосування належить вибрати місто, що володіє неповторним історичною та культурною спадщиною.
Жителі Луцька і Волині можуть проголосувати за Луцьк на сайті проекту. Щоб зробити свій вибір, треба натиснути кнопку «голосувати». Дані оновлюються в режимі реального часу.
Підсумки голосування будуть підведені 30 грудня 2022 року о 13 годині за київським часом.
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Жителі Луцька і Волині можуть проголосувати за Луцьк на сайті проекту. Щоб зробити свій вибір, треба натиснути кнопку «голосувати». Дані оновлюються в режимі реального часу.
Підсумки голосування будуть підведені 30 грудня 2022 року о 13 годині за київським часом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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