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Луцьк бореться за титул «Місто України»

Луцьк бореться за титул «Місто України»
Стартував проект «Місто України – національний вибір», де з усіх великих міст країни за допомогою інтернет-голосування належить вибрати місто, що володіє неповторним історичною та культурною спадщиною.

Жителі Луцька і Волині можуть проголосувати за Луцьк на сайті проекту. Щоб зробити свій вибір, треба натиснути кнопку «голосувати». Дані оновлюються в режимі реального часу.

Підсумки голосування будуть підведені 30 грудня 2022 року о 13 годині за київським часом.


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Теги: Луцьк, конкурс, міста України
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