Луцьк бореться за титул «Місто України»





Жителі Луцька і Волині можуть проголосувати за Луцьк на



Підсумки голосування будуть підведені 30 грудня 2022 року о 13 годині за київським часом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стартував проект «Місто України – національний вибір», де з усіх великих міст країни за допомогою інтернет-голосування належить вибрати місто, що володіє неповторним історичною та культурною спадщиною.Жителі Луцька і Волині можуть проголосувати за Луцьк на сайті проекту . Щоб зробити свій вибір, треба натиснути кнопку «голосувати». Дані оновлюються в режимі реального часу.Підсумки голосування будуть підведені 30 грудня 2022 року о 13 годині за київським часом.

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