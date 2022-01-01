75 літаків цілодобово перекидають війська РФ до Казахстану





Про це повідомляє Укрінформ



Зазначається, що одразу після прибуття російські «миротворці» почнуть виконувати завдання з охорони стратегічних об’єктів, а також «сприяти силам правопорядку Казахстану в стабілізації ситуації». Крім того, створена міноборони РФ повітряна група з понад 70 літаків Іл-76 та 5 літаків Ан-124 цілодобово перекидає російських військових до країни з аеродрому «Північний».



ЗМІ відзначає, що до Казахстану перекидають також нові російські БТР-МД «Ракушка».



Як повідомляв Укрінформ, мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися у Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли в масові протести, попри те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено про зниження цін на газ.



Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.



У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, загинули щонайменше 30 людей.



Заступниця міністра охорони здоров'я Ажар Ґініят повідомила, що понад 1 000 людей постраждали внаслідок масових протестів у Казахстані, близько 400 було госпіталізовано.



На всій території Казахстану запроваджено режим надзвичайного стану.



Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив 7 січня, що в Алмати ситуація стабілізувалася, проте "терористи продовжують завдавати збитків державі та приватному майну", тому він наказав відкривати вогонь на ураження без попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міністерстві оборони Росії повідомили, що російські військові літаки Іл-76 виконають більше 20 рейсів для транспортування техніки та десантників до Казахстану. Загалом налічується понад 75 літаків, залучених до операції ОДКБ.Про це повідомляє Укрінформ Зазначається, що одразу після прибуття російські «миротворці» почнуть виконувати завдання з охорони стратегічних об’єктів, а також «сприяти силам правопорядку Казахстану в стабілізації ситуації». Крім того, створена міноборони РФ повітряна група з понад 70 літаків Іл-76 та 5 літаків Ан-124 цілодобово перекидає російських військових до країни з аеродрому «Північний».ЗМІ відзначає, що до Казахстану перекидають також нові російські БТР-МД «Ракушка».Як повідомляв Укрінформ, мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися у Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли в масові протести, попри те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено про зниження цін на газ.Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, загинули щонайменше 30 людей.Заступниця міністра охорони здоров'я Ажар Ґініят повідомила, що понад 1 000 людей постраждали внаслідок масових протестів у Казахстані, близько 400 було госпіталізовано.На всій території Казахстану запроваджено режим надзвичайного стану.Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив 7 січня, що в Алмати ситуація стабілізувалася, проте "терористи продовжують завдавати збитків державі та приватному майну", тому він наказав відкривати вогонь на ураження без попередження.

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