Курс валют у Луцьку на 11 січня





Євро купують за 30,95, продають за 31,10.



Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,70, а купують за 6,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на вівторок, 11 січня, такий: купівля – 27,48, продаж – 27,57.Євро купують за 30,95, продають за 31,10.Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.Щодо польського злотого, то його продають за 6,70, а купують за 6,80.

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