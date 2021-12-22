У громаді на Волині жителі вирушили на пошуки зниклого чоловіка





Про це пише



Володимир Ткачук 5-го січня о 9:30 пішов з дому та не повернувся. Повідомляють, що чоловік зникав неодноразово – йшов у ліс, шукав гриби та блукав у жителів навколишніх сіл.



У чоловіка проблеми з пам’яттю (може забути, де проживає). Рідних та друзів у чоловіка немає, як і мобільного телефону.



На його пошуки вирушили працівники поліції, рятувальники та місцеві мешканці. Загалом близько 60 людей.



Прикмети: ріст 170 см, тілобудова – середня, колір волосся сивий. Особливі прикмети: на грудях, біля ребер має пухлинку розміром з «волоський» горіх.



Одягнений в шапку-вушанку чорного кольору, куртка коричневого кольору з хутряним коміром, чорні штани, чоботи сніготопи, кофта сірого кольору, байкова сорочка в клітку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го січня о 9:00 біля Павлівської сільради та о 10:00 біля школи у селі Грушів розпочалися пошуки жителя громади, який зник безвісти.Про це пише БУГ. Нагадаємо , 71-річний5-го січня о 9:30 пішов з дому та не повернувся. Повідомляють, що чоловік зникав неодноразово – йшов у ліс, шукав гриби та блукав у жителів навколишніх сіл.У чоловіка проблеми з пам’яттю (може забути, де проживає). Рідних та друзів у чоловіка немає, як і мобільного телефону.На його пошуки вирушили працівники поліції, рятувальники та місцеві мешканці. Загалом близько 60 людей.ріст 170 см, тілобудова – середня, колір волосся сивий. Особливі прикмети: на грудях, біля ребер має пухлинку розміром з «волоський» горіх.Одягнений в шапку-вушанку чорного кольору, куртка коричневого кольору з хутряним коміром, чорні штани, чоботи сніготопи, кофта сірого кольору, байкова сорочка в клітку.

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