У громаді на Волині жителі вирушили на пошуки зниклого чоловіка
Сьогодні, 11:35
11-го січня о 9:00 біля Павлівської сільради та о 10:00 біля школи у селі Грушів розпочалися пошуки жителя громади, який зник безвісти.
Про це пише БУГ.
Нагадаємо, 71-річний Володимир Ткачук 5-го січня о 9:30 пішов з дому та не повернувся. Повідомляють, що чоловік зникав неодноразово – йшов у ліс, шукав гриби та блукав у жителів навколишніх сіл.
У чоловіка проблеми з пам’яттю (може забути, де проживає). Рідних та друзів у чоловіка немає, як і мобільного телефону.
На його пошуки вирушили працівники поліції, рятувальники та місцеві мешканці. Загалом близько 60 людей.
Прикмети: ріст 170 см, тілобудова – середня, колір волосся сивий. Особливі прикмети: на грудях, біля ребер має пухлинку розміром з «волоський» горіх.
Одягнений в шапку-вушанку чорного кольору, куртка коричневого кольору з хутряним коміром, чорні штани, чоботи сніготопи, кофта сірого кольору, байкова сорочка в клітку.
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Про це пише БУГ.
Нагадаємо, 71-річний Володимир Ткачук 5-го січня о 9:30 пішов з дому та не повернувся. Повідомляють, що чоловік зникав неодноразово – йшов у ліс, шукав гриби та блукав у жителів навколишніх сіл.
У чоловіка проблеми з пам’яттю (може забути, де проживає). Рідних та друзів у чоловіка немає, як і мобільного телефону.
На його пошуки вирушили працівники поліції, рятувальники та місцеві мешканці. Загалом близько 60 людей.
Прикмети: ріст 170 см, тілобудова – середня, колір волосся сивий. Особливі прикмети: на грудях, біля ребер має пухлинку розміром з «волоський» горіх.
Одягнений в шапку-вушанку чорного кольору, куртка коричневого кольору з хутряним коміром, чорні штани, чоботи сніготопи, кофта сірого кольору, байкова сорочка в клітку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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