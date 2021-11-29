У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Зіткнулися Volkswagen Passat під керуванням 47-річного жителя Рівненської області та автомобіль Acura MDX, за кермом якого перебував 64-річний лучанин. Від удару



Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення неврології.



Досудове розслідування за фактом ДТП триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода трапилася 12 січня ввечері на перехресті проспекту Відродження та вулиці Софії Ковалевської в Луцьку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Зіткнулися Volkswagen Passat під керуванням 47-річного жителя Рівненської області та автомобіль Acura MDX, за кермом якого перебував 64-річний лучанин. Від удару Volkswagen Passat вилетів на тротуар та збив 16-річну дівчину Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення неврології.Досудове розслідування за фактом ДТП триває.

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