вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП

У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП
Автопригода трапилася 12 січня ввечері на перехресті проспекту Відродження та вулиці Софії Ковалевської в Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зіткнулися Volkswagen Passat під керуванням 47-річного жителя Рівненської області та автомобіль Acura MDX, за кермом якого перебував 64-річний лучанин. Від удару Volkswagen Passat вилетів на тротуар та збив 16-річну дівчину.
У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП

Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення неврології.
У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП

Досудове розслідування за фактом ДТП триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ДТП, пішохідка, дівчина, неповнолітня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Директор «Волиньгаз Збуту» Микола Тищук: «Вартість газу у 2022 році залежить від енергетичної ситуації в Європі»
Сьогодні, 11:54
Повідомили стан неповнолітньої, яку збила автівка на Відродження у Луцьку
Сьогодні, 11:44
У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП
Сьогодні, 11:29
Вдарив п'яного односельця: волинянин за ненавмисне вбивство сяде за ґрати на три з половиною роки
Сьогодні, 11:27
На Волині пожежники врятували від вогню два будинки та квартиру
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
У Луцьку зіткнулись дві автівки: в аварії постраждала неповнолітня У Луцьку зіткнулись дві автівки: в аварії постраждала неповнолітня
29 листопад, 2021, 13:15
У Луцьку під колеса авто потрапила 14-річна дівчина, яка раптово вибігла на дорогу У Луцьку під колеса авто потрапила 14-річна дівчина, яка раптово вибігла на дорогу
27 травень, 2021, 11:17
Повідомили деталі смертельної аварії під Луцьком, де загинула 16-річна лучанка Повідомили деталі смертельної аварії під Луцьком, де загинула 16-річна лучанка
20 вересень, 2020, 13:50
У ДТП поблизу Луцька загинула 16-річна дівчина У ДТП поблизу Луцька загинула 16-річна дівчина
20 вересень, 2020, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – пожежа у дворі на вулиці Гетьмана Мазепи
Сьогодні, 12:23
 0
Каток у Володимирі залили за 237 гривень
Сьогодні, 12:19
 0
У селі біля Луцька знайшли мертвими чоловіка та жінку
Сьогодні, 12:00
 0
Директор «Волиньгаз Збуту» Микола Тищук: «Вартість газу у 2022 році залежить від енергетичної ситуації в Європі»
Сьогодні, 11:54
 0
Повідомили стан неповнолітньої, яку збила автівка на Відродження у Луцьку
Сьогодні, 11:44
 0
Медіа
відео
1/8