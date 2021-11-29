У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП
Сьогодні, 11:29
Автопригода трапилася 12 січня ввечері на перехресті проспекту Відродження та вулиці Софії Ковалевської в Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зіткнулися Volkswagen Passat під керуванням 47-річного жителя Рівненської області та автомобіль Acura MDX, за кермом якого перебував 64-річний лучанин. Від удару Volkswagen Passat вилетів на тротуар та збив 16-річну дівчину.
Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення неврології.
Досудове розслідування за фактом ДТП триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зіткнулися Volkswagen Passat під керуванням 47-річного жителя Рівненської області та автомобіль Acura MDX, за кермом якого перебував 64-річний лучанин. Від удару Volkswagen Passat вилетів на тротуар та збив 16-річну дівчину.
Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення неврології.
Досудове розслідування за фактом ДТП триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Директор «Волиньгаз Збуту» Микола Тищук: «Вартість газу у 2022 році залежить від енергетичної ситуації в Європі»
Сьогодні, 11:54
У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП
Сьогодні, 11:29
Вдарив п'яного односельця: волинянин за ненавмисне вбивство сяде за ґрати на три з половиною роки
Сьогодні, 11:27
На Волині пожежники врятували від вогню два будинки та квартиру
Сьогодні, 11:15
Медіа