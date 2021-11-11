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На Волині судитимуть злочинну групу, яка постачала наркотики у виправну колонію

На Волині судитимуть злочинну групу, яка постачала наркотики у виправну колонію
Кримінальні «авторитети» організували на Волині канал постачання наркотиків на території колонії.

Про це пише пресслужба поліції Волині.

Організував злочинну діяльність у колонії 27-річний уродженець Дніпропетровської області, до незаконного промислу він долучив ще трьох спільників. Зловмисники вже мали кримінальний досвід та статус так званих «смотрящих».

Викрили такі протиправні дії оперативники Волині у червні минулого року.

Тоді ж, за підтримки спецпризначенців КОРД, ТОР, РПОП у Волинській області та співробітників оперативного відділу колонії, у виправній установі провели санкціоновані обшуки та вилучили понад 250 таблеток «метадону», понад 200 гр «канабісу», близько 20 л фальсифікованих алкогольних напоїв, 57 мобільних телефонів з сім-картами різних операторів, банківські картки, «чорнові» записи фігурантів з номерами мобільних телефонів, банківськими рахунками, обліковими записами та паролями до них, пристрої та засоби для вживання наркотичних засобів.
На Волині судитимуть злочинну групу, яка постачала наркотики у виправну колонію

Під час досудового розслідування з’ясовано, що кримінальні «авторитети» організували канал постачання наркотиків на території колонії. Для організації поставок заборонених речовин зловмисники залучали інших осіб, й тих, хто перебуває на волі. «Товар» ховали у каркаси для вікон, які в подальшому потрапляли у колонію. Зокрема, правоохоронці задокументували постачання в колонію 500 таблеток «метадону» та «канабіс».

Крім того, викрито факти вчинення фігурантами шахрайств у мережі. Засуджені позиціонували себе продавцями різного роду товарів та послуг, виманювали у громадян гроші на власні банківські рахунки під різними приводами – оплати доставки товару, передплати та іншими. Отримані таким чином кошти скеровували у злочинний «общак».

Ще одним способом поповнення «общаку» було вимагання щомісячної «данини» в сумі від 1 000 до 3 000 грн із засуджених виправної колонії за нібито спокійне відбування покарання.
На Волині судитимуть злочинну групу, яка постачала наркотики у виправну колонію

«Смотрящі» дестабілізували визначений у виправній колонії режим, закликали в’язнів слідувати «злодійським законам», підбурювали їх продовжувати протиправну діяльність та організовуватися у злочинні угруповання.

Їм оголосили про підозру за ч. 2 ст. 2551 (Встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 189 (Вимагання), ч. 2 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1, ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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Теги: Волинь, злочинна, група, наракотики, колонія
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