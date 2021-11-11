На Волині судитимуть злочинну групу, яка постачала наркотики у виправну колонію

Кримінальні «авторитети» організували на Волині канал постачання наркотиків на території колонії.Про це пише пресслужба поліції Волині.Організував злочинну діяльність у колонії 27-річний уродженець Дніпропетровської області, до незаконного промислу він долучив ще трьох спільників. Зловмисники вже мали кримінальний досвід та статус так званих «смотрящих».Викрили такі протиправні дії оперативники Волині у червні минулого року.Тоді ж, за підтримки спецпризначенців КОРД, ТОР, РПОП у Волинській області та співробітників оперативного відділу колонії, у виправній установі провели санкціоновані обшуки та вилучили понад 250 таблеток «метадону», понад 200 гр «канабісу», близько 20 л фальсифікованих алкогольних напоїв, 57 мобільних телефонів з сім-картами різних операторів, банківські картки, «чорнові» записи фігурантів з номерами мобільних телефонів, банківськими рахунками, обліковими записами та паролями до них, пристрої та засоби для вживання наркотичних засобів.Під час досудового розслідування з’ясовано, що кримінальні «авторитети» організували канал постачання наркотиків на території колонії. Для організації поставок заборонених речовин зловмисники залучали інших осіб, й тих, хто перебуває на волі. «Товар» ховали у каркаси для вікон, які в подальшому потрапляли у колонію. Зокрема, правоохоронці задокументували постачання в колонію 500 таблеток «метадону» та «канабіс».Крім того, викрито факти вчинення фігурантами шахрайств у мережі. Засуджені позиціонували себе продавцями різного роду товарів та послуг, виманювали у громадян гроші на власні банківські рахунки під різними приводами – оплати доставки товару, передплати та іншими. Отримані таким чином кошти скеровували у злочинний «общак».Ще одним способом поповнення «общаку» було вимагання щомісячної «данини» в сумі від 1 000 до 3 000 грн із засуджених виправної колонії за нібито спокійне відбування покарання.«Смотрящі» дестабілізували визначений у виправній колонії режим, закликали в’язнів слідувати «злодійським законам», підбурювали їх продовжувати протиправну діяльність та організовуватися у злочинні угруповання.Їм оголосили про підозру за ч. 2 ст. 2551 (Встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 189 (Вимагання), ч. 2 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1, ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду.