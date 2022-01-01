«Тисячу за вакцинацію» декларувати не треба - НАЗК



Про це повідомляє



У Нацагенстві зазначають, що вказувати “ковідну тисячу” як дохід не потрібно, бо це не є доходом для цілей декларування.



“Оскільки кошти, отримані в рамках Програми, будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації”, - пояснюють у відомстві.



В Нацагенстві нагадують, що громадяни зможуть отримати від держави грошову допомогу у розмірі 1 тис грн. Проте ці кошти вакциновані отримають не готівкою, а як цифровий ваучер, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг і товарів. До того ж, у разі, якщо особа не використає їх протягом 4-х місяців, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу, що під час декларування доходів не потрібно вказувати інформацію про допомогу держави в 1 тисячу гривень за вакцинацію.Про це повідомляє пресслужба НАЗК.У Нацагенстві зазначають, що вказувати “ковідну тисячу” як дохід не потрібно, бо це не є доходом для цілей декларування.“Оскільки кошти, отримані в рамках Програми, будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації”, - пояснюють у відомстві.В Нацагенстві нагадують, що громадяни зможуть отримати від держави грошову допомогу у розмірі 1 тис грн. Проте ці кошти вакциновані отримають не готівкою, а як цифровий ваучер, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг і товарів. До того ж, у разі, якщо особа не використає їх протягом 4-х місяців, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

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