Курс валют у Луцьку на 14 січня
Сьогодні, 09:16
Курс долара в обмінниках Луцька станом на п`ятницю, 14 січня, такий: продаж – 27,83.
Євро купують за 31,30, продають за 31,70.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,98.
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Євро купують за 31,30, продають за 31,70.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,98.
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