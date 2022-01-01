Курс валют у Луцьку на 14 січня





Євро купують за 31,30, продають за 31,70.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то його купують за 6,98.

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