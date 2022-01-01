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Курс валют у Луцьку на 14 січня

Курс валют у Луцьку на 14 січня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на п`ятницю, 14 січня, такий: продаж – 27,83.

Євро купують за 31,30, продають за 31,70.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то його купують за 6,98.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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