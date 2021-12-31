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У місті на Волині майже пів сотні будинків без тепла через порив на мережі

У місті на Волині майже пів сотні будинків без тепла через порив на мережі
У центрі Нововолинська 50 будинків залишилися без тепла через порив на тепломережі.

Про це розповів Суспільному інженер виробничо-технічного відділу "Нововолинськ теплокомуненерго" Михайло Дацюк.

З його слів, на місці пориву від самого ранку працюють дві бригади комунальників, які ліквідовують аварію. "Сьогодні (ред. — 14 січня) до 13:00 тепло в оселях нововолинців постараємось відновити", — каже інженер.
У місті на Волині майже пів сотні будинків без тепла через порив на мережі

Порив трапився на тепломережі по вулиці Дружби та бульварі Шевченка. Централізованого гарячого водопостачання у цих будинках немає.

Тимчасово припинено теплопостачання у будинках за такими адресами:

Бульвар Шевченка:
6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38.

Проспект Дружби:19,21,23,25,27.

М.Шептицького:1,5,6,9,10.

Провулок Поштовий:1,2,3,4.

Миру:1,2,3,4,5,6,7,9.

Святого Володимира: 22.


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Теги: Волинь, Нововолинськ, порив, теплова мережа
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