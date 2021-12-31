У місті на Волині майже пів сотні будинків без тепла через порив на мережі





Про це розповів Михайло Дацюк.



З його слів, на місці пориву від самого ранку працюють дві бригади комунальників, які ліквідовують аварію. "Сьогодні (ред. — 14 січня) до 13:00 тепло в оселях нововолинців постараємось відновити", — каже інженер.



Порив трапився на тепломережі по вулиці Дружби та бульварі Шевченка. Централізованого гарячого водопостачання у цих будинках немає.



Тимчасово припинено теплопостачання у будинках за такими адресами:



Бульвар Шевченка:

6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38.



Проспект Дружби:19,21,23,25,27.



М.Шептицького:1,5,6,9,10.



Провулок Поштовий:1,2,3,4.



Миру:1,2,3,4,5,6,7,9.



Святого Володимира: 22.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Нововолинська 50 будинків залишилися без тепла через порив на тепломережі.Про це розповів Суспільному інженер виробничо-технічного відділу "Нововолинськ теплокомуненерго"З його слів, на місці пориву від самого ранку працюють дві бригади комунальників, які ліквідовують аварію. "Сьогодні (ред. — 14 січня) до 13:00 тепло в оселях нововолинців постараємось відновити", — каже інженер.Порив трапився на тепломережі по вулиці Дружби та бульварі Шевченка. Централізованого гарячого водопостачання у цих будинках немає.Тимчасово припинено теплопостачання у будинках за такими адресами:6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38.19,21,23,25,27.1,5,6,9,10.1,2,3,4.1,2,3,4,5,6,7,9.22.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію