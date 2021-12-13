Що зміниться для водіїв у 2022 році: головні нововведення





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Штрафи для водіїв



Порушників чекають нові штрафи. Їм доведеться заплатити 425 гривень за їзду без водійського посвідчення, а якщо немає цього документа – 3400 гривень. За повторне порушення (їзду без дозволу) штраф становитиме вже 20,4 тис. гривень.



Якщо українець керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, то має заплатити 17 тисяч гривень штрафу, а ще його на рік позбавлять водійського посвідчення.



Повторна п'яна їзда карається вже штрафом у 34 тисячі гривень та позбавленням права керувати транспортним засобом строком на три роки.



Подорожчання вживаних автомобілів



На вторинному ринку в 2022 році зростуть ціни на транспорт. Експерти прогнозують подорожчання на 15–20%. Вони це пояснюють високим попитом та нестачею нових автомобілів, для складання яких потрібні спеціальні мікросхеми.



"Я не думаю, що буде шалене подорожчання. Все залежатиме від того, як дистриб'ютори нових машин, імпортери "вирулять" у 2022 рік. Зараз прогнози такі невтішні, песимістичні, що у них будуть обмежені дуже квоти, дуже мало машин. Відповідно, люди будуть нові машини довго чекати – дефіцит триватиме, посилюватиметься. І тоді може бути зростання ціни. Я думаю, у межах 5-10%, не більше", – розповів автоексперт Олександр Товстоног.



Відсоток подорожчання може бути більшим на супердефіцитні моделі, очікувані в Україні.



Поліпшення камер фіксації порушень правил дорожнього руху



З 1 січня камери фіксують зупинку на смузі, призначеній для громадського транспорту, проїзд на заборонний сигнал світлофора та їзду зустрічною смугою.



На українських дорогах до кінця 2021 року має працювати 270 камер фіксації порушень правил дорожнього руху.



Нові правила отримання посвідчення водія



Для українців змінили правила отримання посвідчення водія, оскільки країна переходить на європейські стандарти.



Тепер для успішного складання іспиту потрібно 63 години теоретичних занять замість 100, на підготовку виділятимуть менше годин.



Податки за авто



Якщо українець володіє автомобілем, який випустили менш ніж п'ять років тому і ціна якого перевищує 2,5 млн гривень, то йому доведеться щорічно платити 25 тисяч гривень податку.



Зміни закону призвели до того, що оподатковуються не лише елітні авто, а й нові машини середнього класу.



Обов'язковий техогляд



У вересні стане обов'язковим техогляд. Усі авто мають відповідати європейському законодавству не лише за технічними, а й за екологічними нормами. Це може стати проблемою для "євроблях", оскільки багато хто завіз в Україну авто, заборонені для експлуатації на території Європи.



Техогляд стане обов'язковим для легкових та вантажних автомобілів, а також для причепів.



У країні ще торік, з 12 листопада, з'явилися нові діагностичні станції для техогляду. Тепер патрульні можуть зупинити для перевірки будь-який транспорт, який експлуатується для отримання прибутку. Йдеться про вантажівки та пасажирський транспорт.



Такі автомобілі повинні відповідати кільком затвердженим стандартам:



-стан фар;

-стан протектора шин;

-аналіз викидів вихлопних газів;

-коефіцієнт димності "дизелів";

-рівень шуму, що видає транспортний засіб;

-стан кермового керування.





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