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Андрія Шевченка звільнили з посади тренера «Дженоа»

Андрія Шевченка звільнили з посади тренера «Дженоа»
Українця Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського "Дженоа". Про це повідомляється на офіційному сайті генуезького клубу.

Причину звільнення Шевченка у повідомленні керівники "Дженоа" не повідомили. Однак останнім часом у клубі розглядали можливість звільнення Шевченка через негативні результати команди: "Дженоа" під керівництвом українця здобула лише одну перемогу в 11 матчах.

Контракт Шевченка з "Дженоа" був розрахований на три роки. Проте у підсумку з ним розірвали угоду - відповідно, українець може отримати компенсацію залежно від умов, прописаних у контракті.

Звільнення Шевченка могло відбутися ще після матчу проти "Спеції", у якому "Дженоа" зазнала мінімальної поразки з рахунком 0:1. Однак українцеві дали відпрацювати ще й поєдинок проти "Мілана" у Кубку Італії, який генуезці також програли, щоправда, у додатковий час з рахунком 1:3.

Таким чином, Шевченко відпрацював на посаді головного тренера "Дженоа" близько двох місяців. Його призначили тренером 7 листопада 2021 року, тобто відпрацював він лише 69 днів.

Загалом на посаді тренера Шевченко відпрацював 11 матчів, вигравши лише в одному - проти "Салернітани" (1:0) у Кубку Італії. Ще чотири поєдинки закінчилися внічию в основний час, а шість - поразками.

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Теги: Шевченко, Дженоа
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