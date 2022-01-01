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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 січня
Як інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології, у понеділок, 17 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий сніг, місцями - хуртовина.

На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 4° тепла до 1° морозу.

У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, якому на зміну прийде сніг, проте у другій половині дня він повинен припинитися.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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