Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 січня





На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 4° тепла до 1° морозу.



У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, якому на зміну прийде сніг, проте у другій половині дня він повинен припинитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології, у понеділок, 17 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий сніг, місцями - хуртовина.На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 4° тепла до 1° морозу.У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, якому на зміну прийде сніг, проте у другій половині дня він повинен припинитися.

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