Курс валют у Луцьку на 17 січня
Сьогодні, 09:12
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 17 січня, такий: купівля – 28,06, продаж – 28,15.
Євро купують за 31,95, продають за 32,10.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,94, а купують за 7,05.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро купують за 31,95, продають за 32,10.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,94, а купують за 7,05.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Порошенко прилетів до Києва: зустрічати поїхали і волиняни
Сьогодні, 09:31
Коронавірус на Волині: за останню добу – 101 новий випадок
Сьогодні, 09:29
Курс валют у Луцьку на 17 січня
Сьогодні, 09:12
Луцьк відвідав відомий український тревел-блогер.ВІДЕО
Сьогодні, 08:27
Медіа