вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 17 січня

Курс валют у Луцьку на 17 січня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 17 січня, такий: купівля – 28,06, продаж – 28,15.

Євро купують за 31,95, продають за 32,10.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,94, а купують за 7,05.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порошенко прилетів до Києва: зустрічати поїхали і волиняни
Сьогодні, 09:31
Коронавірус на Волині: за останню добу – 101 новий випадок
Сьогодні, 09:29
Курс валют у Луцьку на 17 січня
Сьогодні, 09:12
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за добу
Сьогодні, 08:59
Луцьк відвідав відомий український тревел-блогер.ВІДЕО
Сьогодні, 08:27
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 16 січня Курс валют у Луцьку на 16 січня
16 січень, 09:35
Курс валют у Луцьку на 14 січня Курс валют у Луцьку на 14 січня
14 січень, 09:16
Курс валют у Луцьку на 13 січня Курс валют у Луцьку на 13 січня
13 січень, 09:25
Курс валют у Луцьку на 12 січня Курс валют у Луцьку на 12 січня
12 січень, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Порошенко прилетів до Києва: зустрічати поїхали і волиняни
Сьогодні, 09:31
 0
Коронавірус на Волині: за останню добу – 101 новий випадок
Сьогодні, 09:29
 0
Курс валют у Луцьку на 17 січня
Сьогодні, 09:12
 0
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за добу
Сьогодні, 08:59
 0
Луцьк відвідав відомий український тревел-блогер.ВІДЕО
Сьогодні, 08:27
 0
Медіа
відео
1/8