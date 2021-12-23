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На Волині трапилась ДТП: зіткнулись два автомобілі. ФОТО

На Волині трапилась ДТП: зіткнулись два автомобілі. ФОТО
У суботу, 15 січня, у Ковелі на вулиці Володимирській трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні, які прибули на місце пригоди, встановили, що керманич Renault Scenic не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечного інтервалу, що призвело до зіткнення з зустрічним транспортним засобом Volkswagen Touran.

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На Волині трапилась ДТП: зіткнулись два автомобілі. ФОТО

На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Нагадуємо, що відповідно до п.13.1 ПДР України, водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу.

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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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