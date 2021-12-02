Ордени, медалі, монети: через «Ягодин» литовець провозив старовинні предмети. ФОТО

Через «Ягодин» громадянин Литви намагався вивезти предмети старовини.Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Під час прикордонно-митного контролю в автомобілі Nissan, яким з України виїжджав громадянин Литви, оглядова група виявила цікаву знахідку.Офіцерські кортики морські, медалі та ордени часів Радянського Союзу іноземець сховав під обшивкою багажника. Крім того, правоохоронці знайшли в автомобілі 13 монет 1922-1925 років, радянські нагородні документи та друковані видання.Прикордонники направили повідомлення до СБУ про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ККУ «Контрабанда».136 предметів, які можуть становити культурну та історичну цінність, передано компетентним органам для перевірки.