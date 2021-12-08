У лучанина з гаража вкрали електроінструменти на понад 30 тисяч гривень





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв раніше судимий 25-річний житель Луцька.



За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Зловмисникові загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 17 січня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 23-річний лучанин. Чоловік повідомив, що зловмисник пошкодив вхідні двері гаража на Карпенка-Карого у Луцьку та викрав електроінструменти на понад 30 тис. грн.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв раніше судимий 25-річний житель Луцька.За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.Зловмисникові загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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