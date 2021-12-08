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У лучанина з гаража вкрали електроінструменти на понад 30 тисяч гривень

У лучанина з гаража вкрали електроінструменти на понад 30 тисяч гривень
Учора, 17 січня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 23-річний лучанин. Чоловік повідомив, що зловмисник пошкодив вхідні двері гаража на Карпенка-Карого у Луцьку та викрав електроінструменти на понад 30 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв раніше судимий 25-річний житель Луцька.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Зловмисникові загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: Луцьк, крадіжка, гараж, електроінструменти
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