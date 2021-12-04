Показали, як триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю. ФОТО. ВІДЕО

Через спровоковану міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн ЄС, Україна суттєво активізувала облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.Про це повідомляє Пресслужба 6 прикордонного Волинського загонуНа цій ділянці постійно працюють інженерні групи прикордонників. Вони встановлюють різного роду загородження – з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження. Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці.Уже використано близько 4 630 бухт спірально лінійних загороджень. Частину з них надала місцева влада Волинської області, а частину – 2460 бухт – прикордонники виготовили самотужки.Варто зазначити, що відповідно до розпорядження Уряду «Про виділення коштів для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави» Держприкордонслужбі України виділено 21 млн грн. Наразі закуплено майже 300 т сировини, що дасть змогу виготовити загородження для інженерного перекриття близько 62 км українсько-білоруської ділянки кордону.