Показали, як триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Через спровоковану міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн ЄС, Україна суттєво активізувала облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.
Про це повідомляє Пресслужба 6 прикордонного Волинського загону
На цій ділянці постійно працюють інженерні групи прикордонників. Вони встановлюють різного роду загородження – з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження. Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці.
Уже використано близько 4 630 бухт спірально лінійних загороджень. Частину з них надала місцева влада Волинської області, а частину – 2460 бухт – прикордонники виготовили самотужки.
Варто зазначити, що відповідно до розпорядження Уряду «Про виділення коштів для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави» Держприкордонслужбі України виділено 21 млн грн. Наразі закуплено майже 300 т сировини, що дасть змогу виготовити загородження для інженерного перекриття близько 62 км українсько-білоруської ділянки кордону.
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Про це повідомляє Пресслужба 6 прикордонного Волинського загону
На цій ділянці постійно працюють інженерні групи прикордонників. Вони встановлюють різного роду загородження – з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження. Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці.
Уже використано близько 4 630 бухт спірально лінійних загороджень. Частину з них надала місцева влада Волинської області, а частину – 2460 бухт – прикордонники виготовили самотужки.
Варто зазначити, що відповідно до розпорядження Уряду «Про виділення коштів для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави» Держприкордонслужбі України виділено 21 млн грн. Наразі закуплено майже 300 т сировини, що дасть змогу виготовити загородження для інженерного перекриття близько 62 км українсько-білоруської ділянки кордону.
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