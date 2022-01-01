У МОЗ заявили, що Україну чекає спалах «Омікрону»
Сьогодні, 07:31
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна не зможе уникнути нового спалаху коронавірусної хвороби, спричиненої штамом Омікрон. Такі висновки відомство зробило на підставі тенденції щодо поширення нового варіанту COVID-19 у різних країнах світу.
Водночас у МОЗ запевнили, що медична система постійно вдосконалюється і пристосовується до чергової хвилі захворювання та можливого навантаження. Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
МОЗ зазначає, що темпи захворюваності вже поступово починають зростати. Тому напередодні нової хвилі COVID-19 дуже важливо дотримуватися протиепідемічних правил.
Громадянам України нагадали в МОЗ, що, як і раніше, ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:
Правильне використання захисних масок;
Дотримання соціальної дистанції;
Регулярне миття рук;
Вакцинація від COVID-19.
До речі, у Міністерстві наголосили, що невакциновані мають у десять разів більший ризик смертності від COVID-19 і в 4,5 рази вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення.
Крім того, у МОЗ розповіли про ситуацію з вакцинацією в країні. Так, принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримало вже понад 15 мільйонів українців, а повністю щеплено вже 14 306 743 особи. У той же час бустерне щеплення вже зробили 113560 громадян.
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Водночас у МОЗ запевнили, що медична система постійно вдосконалюється і пристосовується до чергової хвилі захворювання та можливого навантаження. Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
МОЗ зазначає, що темпи захворюваності вже поступово починають зростати. Тому напередодні нової хвилі COVID-19 дуже важливо дотримуватися протиепідемічних правил.
Громадянам України нагадали в МОЗ, що, як і раніше, ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:
Правильне використання захисних масок;
Дотримання соціальної дистанції;
Регулярне миття рук;
Вакцинація від COVID-19.
До речі, у Міністерстві наголосили, що невакциновані мають у десять разів більший ризик смертності від COVID-19 і в 4,5 рази вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення.
Крім того, у МОЗ розповіли про ситуацію з вакцинацією в країні. Так, принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримало вже понад 15 мільйонів українців, а повністю щеплено вже 14 306 743 особи. У той же час бустерне щеплення вже зробили 113560 громадян.
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