У МОЗ заявили, що Україну чекає спалах «Омікрону»





Водночас у МОЗ запевнили, що медична система постійно вдосконалюється і пристосовується до чергової хвилі захворювання та можливого навантаження. Про це повідомляє



МОЗ зазначає, що темпи захворюваності вже поступово починають зростати. Тому напередодні нової хвилі COVID-19 дуже важливо дотримуватися протиепідемічних правил.



Громадянам України нагадали в МОЗ, що, як і раніше, ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:



Правильне використання захисних масок;



Дотримання соціальної дистанції;



Регулярне миття рук;



Вакцинація від COVID-19.



До речі, у Міністерстві наголосили, що невакциновані мають у десять разів більший ризик смертності від COVID-19 і в 4,5 рази вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення.



Крім того, у МОЗ розповіли про ситуацію з вакцинацією в країні. Так, принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримало вже понад 15 мільйонів українців, а повністю щеплено вже 14 306 743 особи. У той же час бустерне щеплення вже зробили 113560 громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна не зможе уникнути нового спалаху коронавірусної хвороби, спричиненої штамом Омікрон. Такі висновки відомство зробило на підставі тенденції щодо поширення нового варіанту COVID-19 у різних країнах світу.Водночас у МОЗ запевнили, що медична система постійно вдосконалюється і пристосовується до чергової хвилі захворювання та можливого навантаження. Про це повідомляє Obozrevatel , посилаючись на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.МОЗ зазначає, що темпи захворюваності вже поступово починають зростати. Тому напередодні нової хвилі COVID-19 дуже важливо дотримуватися протиепідемічних правил.Громадянам України нагадали в МОЗ, що, як і раніше, ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:Правильне використання захисних масок;Дотримання соціальної дистанції;Регулярне миття рук;Вакцинація від COVID-19.До речі, у Міністерстві наголосили, що невакциновані мають у десять разів більший ризик смертності від COVID-19 і в 4,5 рази вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення.Крім того, у МОЗ розповіли про ситуацію з вакцинацією в країні. Так, принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримало вже понад 15 мільйонів українців, а повністю щеплено вже 14 306 743 особи. У той же час бустерне щеплення вже зробили 113560 громадян.

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