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Куди піти у Луцьку на вихідні 22–23 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на вихідні 22–23 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Добігає кінця новорічно-різдвяний період, тож свята – позаду. Але традиційний відпочинок після важкого робочого тижня ніхто не відміняв. Вихідні у Луцьку обіцяють бути сніжними, але ми знаємо, де зігрітися та вдало провести вільний час. Беріть із собою діток та друзів і ловіть момент.

Інформаційне агентство ВолиньPost відшукало цікаві події замість вас, тож куди піти, що подивитися і де поїсти 22 та 23 січня – у нашому переліку. Залишається лише обрати те, що до душі саме вам.

22 січня

Щорічно в Україні 22 січня відзначають День соборності, створюючи традиційно «живий ланцюг». Вперше такий ланцюг, символ єдності людей зі східних і західних земель України, організували патріотичні сили між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом 21 січня 1990.

Цьогоріч у Луцьку теж можна приєднатися до «живого ланцюга». Акція розпочнеться 22 січня о 12:00 на території Театрального майдану.

Куди піти у Луцьку на вихідні 22–23 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 10 ранку на продовження новорічно-різдвяної теми у Палаці культури розпочнеться концерт «Різдвяні зірочки 2022»

22 січня о 21 годині пивний клуб «Оболонь» запрошує до себе, бо вже о 21:30 розпочнеться концерт луцького гурту Flyzzza – Флайzzzа. Колектив вміло вправляється у різних стилях. Електронна музика, регі, хіп-хоп, фанк, рок та навіть фольк!

Столики радять бронювати завчасно.

Вхід на дійство – 80 грн

Куди піти у Луцьку на вихідні 22–23 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


І наймолодшим є чим у суботу зайнятися. У Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Вінні Пух і всі, всі, всі». Цього кумедного ведмедика та його друзів знає кожен, тож діток віком від трьох років запрошують прослідкувати за пригодами плюшевих товаришів на сцені.

Дійство триватиме менше години.

Початок – 11:00

Вартість квитка - 50 грн

Куди піти у Луцьку на вихідні 22–23 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Трохи пізніше у обласному театрі імені Т.Г. Шевченка розпочнеться вистава «Три кота». В основі сюжету - одне з найважливіших подій в житті котячої сім'ї - день народження Карамельки.

На виставі кошенята разом з маленькими глядачами будуть танцювати, співати, малювати святкові картини, а також влаштують незабутнє і веселе свято для своїх батьків.

Початок заходу о 16 годині.

Квиточок вартує 40 грн

Куди піти у Луцьку на вихідні 22–23 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


23 січня

У неділю, 23 січня, діткам від п’яти років до перегляду пропонують виставу «Котигорошко, або Хлопчик з зеленого стручка». В основі сюжету - давня українська казка про хлопчика-богатиря, що виріс з крихітної горошини. Травитиме дійство 60 хвилин із антрактом.

Місце – Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок – 11:00

Квиток – 50 грн

Куди піти у Луцьку на вихідні 22–23 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Того ж дня відбудеться концерт камерного хору «Кредо» «Різдво у просторі та часі».

Коли?
17:00

Де?
Палац культури міста Луцька

У неділю кличуть на гастрономічну екскурсію Луцьком!

Мандрівка розпочнеться з дегустації медового глінтвейну в Центрі традиційної культури «Медова хата». Пізніше у кав’ярні «Золотий Дукат» відвідувачі скуштують «розалінки», за рецептурою знаменитого кондитера, що працював у Луцьку на початку ХХ століття. Згодом лучани та гості міста спробують на смак караїмську національну страву – пиріжки «Кибини» у пекарні «Рekker». Перед входом у Луцький замок з киплячого на дровах казана учасники екскурсії пригощатимуться духмяним та ігристим пивом з корицею від луцької ремісничої броварні LUCHAN. І на завершення – дегустація десерту «Луцький замок» та Вітовтових наливок у ресторації «Корона Вітовта».

Вхід за попередньою реєстрацією!

Вартість екскурсії – 300 грн

Куди піти у Луцьку на вихідні 22–23 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 18 годині розпочнеться добре відома «Наталка Полтавка». Насолодитися класикою можна у Волинському академічному театрі імені Т.Г. Шевченка.

Початок – 18:00

Квиток – 80-150 грн

Куди піти у Луцьку на вихідні 22–23 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


У неділю о 19 годині в театрі «ГаРмИдЕр» покажуть виставу «Така жизнь» за п'єсою української авторки Олени Шевченко про двох 36-літніх жінок, які у пошуках себе і сенсу життя. Організатори попереджають: вхід лише дорослим (18+), адже присутня нецензурна лексика. І додають: кількість місць обмежена, бо дотримуються карантинних вимог.

Де знайти?
вул. Залізнична, 9

Скільки вартує квиток?
150 грн

Куди піти у Луцьку на вихідні 22–23 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


І вечір неділі завершиться танцями! Пивний клуб «Оболонь» кличе на «Ритмотеку». Так-так, не на дискотеку, а саме на ритмо. Адже цього вечора лунатиме не лише диско. Потанцювати можна буде і під колишні хіти, і під свіженькі сучасні.

Вхід – вільний

Початок – 21:00

Куди піти у Луцьку на вихідні 22–23 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Інформаційне агентство ВолиньPost разом із організаторами заходів нагадує: придбати квитки на деякі з культурних заходів, а також на кіно можна за так звану «ковідну тисячу».

Довідково:

8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення всім вакцинованим від коронавірусу українцям 1000 грн, які вони можуть витратити на чітко обмежений перелік послуг та товарів. Витратити «тисячу Зеленського» можна на книги, відвідання спортивної зали, квитки на внутрішні рейси, ліки, похід у деякі ресторани та кафе, квитки в театр чи кінотеатр, музей чи на концерт.


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Теги: Луцьк, День соборності України, варте уваги
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