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Волинські рятувальники витягнули із замету «швидку», яка їхала на виклик до хворої жінки

Волинські рятувальники витягнули із замету «швидку», яка їхала на виклик до хворої жінки
21 січня о 15:57 біля села Софіївка Горохівської територіальної громади у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої допомоги. Його відбуксирували горохівські рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

На автодорозі місцевого значення біля села Софіївка рятувальники ДПРЧ-9 м. Горохів пожежною автоцистерною відбуксирували карету швидкої допомоги, що застрягла в сніговому заметі.

Лікарі поспішали на виклик до хворої жінки в село, отож бійці ДСНС відбуксирували швидку з складної ділянки дороги і медики продовжили рух.

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Теги: Волинь, Горохів, швидка
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