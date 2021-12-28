Волинські рятувальники витягнули із замету «швидку», яка їхала на виклик до хворої жінки





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



На автодорозі місцевого значення біля села Софіївка рятувальники ДПРЧ-9 м. Горохів пожежною автоцистерною відбуксирували карету швидкої допомоги, що застрягла в сніговому заметі.



Лікарі поспішали на виклик до хворої жінки в село, отож бійці ДСНС відбуксирували швидку з складної ділянки дороги і медики продовжили рух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 січня о 15:57 біля села Софіївка Горохівської територіальної громади у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої допомоги. Його відбуксирували горохівські рятувальники.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.На автодорозі місцевого значення біля села Софіївка рятувальники ДПРЧ-9 м. Горохів пожежною автоцистерною відбуксирували карету швидкої допомоги, що застрягла в сніговому заметі.Лікарі поспішали на виклик до хворої жінки в село, отож бійці ДСНС відбуксирували швидку з складної ділянки дороги і медики продовжили рух.

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