Творять історію: скільки заробляють артисти Волинського облмуздрамтеатру. ВІДЕО
Сьогодні, 00:56
Більшість лучан та волинян гадають, що історію Волинського облмуздрамтеатру творять артисти, обличчя яких можна легко впізнати на кожній з вистав.
Про це йдеться у сюжету 12 каналу.
Але насправді у драмтеатрі офіційно працює 163 людини. Майже сотня людей, які також роками творять історію Волинського облмуздрамтеатру, завжди лишаються за лаштунками. Це костюмери, гримери, декоратори, швеї, реквізитори, хормейстери, балетмейстери, художники-постановники, сантехніки, столярі і навіть пожежники. Щодо зарплат, то ситуація – наступна:
“Приблизно 75 людей отримують мінімальну. З грудня це 6 500 гривень. Трошки більша зарплата в творчого складу, але не набагато більше”, – пояснює директор Волинського облмуздрамтеатру Анатолій Глива.
Трохи більша – це 10 тисяч гривень. Директор драмтеатру каже: раніше актори могли підзаробити ще на гастролях, однак після того, як Кабмін збільшив добові витрати для відряджень артистів із 60 до 300 гривень – перспективи кудись виїхати стали нереальними.
“Уявіть собі: ми їдемо 30 чоловік. Порахуйте, скільки це треба тільки добових, не кажучи вже про бензин. А якщо ще переночувати треба – це дуже дорого. Слава Богу, що в нас є чудове приміщення, дві сцени: велика сцена і камерна сцена. Так ми і заробляємо”, – розповідає Анатолій Глива.
А зароблені гроші, розказує директор облмуздрамтеатру, йдуть на нові костюми, косметику, апаратуру, реквізити та декорації для вистав і на дрібні ремонти. Працює Волинський обласний драматичний театр і за рахунок коштів з обласного бюджету. Ці гроші витрачають виключно на комунальні послуги. А із новими тарифами на газ, бідкається Анатолій Глива, доведеться економити.
Днями заступник голови Волинської ОДА Андрій Ярмольський анонсував, що керівництво драмтеатру мусить готуватися до масштабної перевірки. У свою чергу директор Волинського облмуздрамтеатру запевняє: до аудиту – готовий.
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Про це йдеться у сюжету 12 каналу.
Але насправді у драмтеатрі офіційно працює 163 людини. Майже сотня людей, які також роками творять історію Волинського облмуздрамтеатру, завжди лишаються за лаштунками. Це костюмери, гримери, декоратори, швеї, реквізитори, хормейстери, балетмейстери, художники-постановники, сантехніки, столярі і навіть пожежники. Щодо зарплат, то ситуація – наступна:
“Приблизно 75 людей отримують мінімальну. З грудня це 6 500 гривень. Трошки більша зарплата в творчого складу, але не набагато більше”, – пояснює директор Волинського облмуздрамтеатру Анатолій Глива.
Трохи більша – це 10 тисяч гривень. Директор драмтеатру каже: раніше актори могли підзаробити ще на гастролях, однак після того, як Кабмін збільшив добові витрати для відряджень артистів із 60 до 300 гривень – перспективи кудись виїхати стали нереальними.
“Уявіть собі: ми їдемо 30 чоловік. Порахуйте, скільки це треба тільки добових, не кажучи вже про бензин. А якщо ще переночувати треба – це дуже дорого. Слава Богу, що в нас є чудове приміщення, дві сцени: велика сцена і камерна сцена. Так ми і заробляємо”, – розповідає Анатолій Глива.
А зароблені гроші, розказує директор облмуздрамтеатру, йдуть на нові костюми, косметику, апаратуру, реквізити та декорації для вистав і на дрібні ремонти. Працює Волинський обласний драматичний театр і за рахунок коштів з обласного бюджету. Ці гроші витрачають виключно на комунальні послуги. А із новими тарифами на газ, бідкається Анатолій Глива, доведеться економити.
Днями заступник голови Волинської ОДА Андрій Ярмольський анонсував, що керівництво драмтеатру мусить готуватися до масштабної перевірки. У свою чергу директор Волинського облмуздрамтеатру запевняє: до аудиту – готовий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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