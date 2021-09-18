На Волині матір трьох дітей потребує фінансової допомоги після пожежі у будинку. ФОТО





Про це пише



20-го січня о 21:54 на вулиці Незалежності у селі Низкиничі



У будинку мешкає Марія Пилипюк, її мама та діти: 4-річний хлопчик з інвалідністю, двоє дівчаток 9-ти та 14-ти років.



Марія розповіла, що під час пожежі вона була в гостях у Нововолинську. Вдома старша донька вчила уроки, а бабуся з двома меншими дітьми спали.



Дівчинка почула як тріщить шифер та побачила дим, тож розбудила всіх і вони вибігли на вулицю.



“Мені подзвонила донька і каже: горить будинок. Я одразу набрала 101 та зупинила на вулиці машину, щоб мене відвезли додому. На щастя, хтось з села раніше помітив полум’я і викликав рятувальників”, – сказала Марія.

Жінка вважає, що підпал вчинив її колишній співмешканець, вона з ним розійшлась, але чоловік не дає їй спокою. У вечір коли сталася пожежа він також приходив, намагався з нею поговорити, але вона не захотіла, каже Марія.



Займання виникло на горищі, де немає електромережі. Там знаходилися речі. У поліції чоловіка перевіряли, кажуть, у нього є алібі.



Зараз жінка з мамою живе в літній кухні, а дітей взяли до себе сусіди. Односельці, друзі та просто небайдужі люди почали допомогти багатодітній родині відновлювати будинок. Федір Ромнюк надав безкоштовно частину матеріалів для перекриття даху.



Загалом на відновлення потрібно близько 50 тисяч гривень. Жінка працює в садочку, тож таких коштів у них немає.



Хто має змогу допомогти сім’ї, переказуйте кошти за реквізитами:



Картка ПриватБанку: 5168 7574 0571 0031 – Пилипюк Марія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мамі та її трьом діткам з Низкинич Нововолинської громади потрібна фінансова допомога для відновлення будинку, в якому повністю згорів дах.Про це пише БУГ. 20-го січня о 21:54 на вулиці Незалежності у селі Низкиничі загорівся житловий будинок . Рятувальники попередньо встановили, що ймовірна причина пожежі – підпал.У будинку мешкає, її мама та діти: 4-річний хлопчик з інвалідністю, двоє дівчаток 9-ти та 14-ти років.Марія розповіла, що під час пожежі вона була в гостях у Нововолинську. Вдома старша донька вчила уроки, а бабуся з двома меншими дітьми спали.Дівчинка почула як тріщить шифер та побачила дим, тож розбудила всіх і вони вибігли на вулицю.“Мені подзвонила донька і каже: горить будинок. Я одразу набрала 101 та зупинила на вулиці машину, щоб мене відвезли додому. На щастя, хтось з села раніше помітив полум’я і викликав рятувальників”, – сказала Марія.Жінка вважає, що підпал вчинив її колишній співмешканець, вона з ним розійшлась, але чоловік не дає їй спокою. У вечір коли сталася пожежа він також приходив, намагався з нею поговорити, але вона не захотіла, каже Марія.Займання виникло на горищі, де немає електромережі. Там знаходилися речі. У поліції чоловіка перевіряли, кажуть, у нього є алібі.Зараз жінка з мамою живе в літній кухні, а дітей взяли до себе сусіди. Односельці, друзі та просто небайдужі люди почали допомогти багатодітній родині відновлювати будинок. Федір Ромнюк надав безкоштовно частину матеріалів для перекриття даху.Загалом на відновлення потрібно близько 50 тисяч гривень. Жінка працює в садочку, тож таких коштів у них немає.Хто має змогу допомогти сім’ї, переказуйте кошти за реквізитами:Картка ПриватБанку: 5168 7574 0571 0031 – Пилипюк Марія.

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