У Карпатах лавина зійшла на туристів
Сьогодні, 14:13
У Мукачівському районі зійшла лавина й накрила туристів.
Про це повідомляє ДСНС.
Рятувальники констатують, що попри усі заклики та звернення туристи продовжують наражати себе на небезпеку у горах.
Так, 23 січня об 11:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту групою у складі 9 осіб, п'ятьох з них накрило лавиною. Подія трапилась поблизу метеостанції Плай, у Мукачівському районі.
"Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребує в транспортування. Для допомоги залучено гірських рятувальників сіл Н. Ворота та Пилипець, загалом 10 чоловік та 3 одиниці техніки.
Снігопади та хуртовини на високогiр’ї становлять пряму загрозу для життя та здоров'я туристів, які попри застереження надзвичайників вирушають у негоду в гори", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє ДСНС.
Рятувальники констатують, що попри усі заклики та звернення туристи продовжують наражати себе на небезпеку у горах.
Так, 23 січня об 11:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту групою у складі 9 осіб, п'ятьох з них накрило лавиною. Подія трапилась поблизу метеостанції Плай, у Мукачівському районі.
"Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребує в транспортування. Для допомоги залучено гірських рятувальників сіл Н. Ворота та Пилипець, загалом 10 чоловік та 3 одиниці техніки.
Снігопади та хуртовини на високогiр’ї становлять пряму загрозу для життя та здоров'я туристів, які попри застереження надзвичайників вирушають у негоду в гори", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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