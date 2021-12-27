У Карпатах лавина зійшла на туристів

У Мукачівському районі зійшла лавина й накрила туристів.Про це повідомляє ДСНС.Рятувальники констатують, що попри усі заклики та звернення туристи продовжують наражати себе на небезпеку у горах.Так, 23 січня об 11:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту групою у складі 9 осіб, п'ятьох з них накрило лавиною. Подія трапилась поблизу метеостанції Плай, у Мукачівському районі."Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребує в транспортування. Для допомоги залучено гірських рятувальників сіл Н. Ворота та Пилипець, загалом 10 чоловік та 3 одиниці техніки.Снігопади та хуртовини на високогiр’ї становлять пряму загрозу для життя та здоров'я туристів, які попри застереження надзвичайників вирушають у негоду в гори", - йдеться у повідомленні.