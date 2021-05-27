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У Луцьку автобус збив неповнолітню: її госпіталізували

У Луцьку автобус збив неповнолітню: її госпіталізували
У Луцьку на вулиці Конякіна автобус здійснив наїзд на дівчину, її доправили в обласну дитячу клінічну лікарню.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 січня близько 14 години. Постраждалій дівчині – 16 років.

Очевидці відразу викликали поліцію та швидку допомогу.

Після надання першої медичної допомоги, її доправили у лікарню.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що дійсно до них надходило повідомлення про аварію на вулиці Конякіна. Автобус здійснив наїзд на пішохідку 2005 року народження. Дівчина отримала тілесні ушкодження. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч 1 ст. 286 ККУ.

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Теги: збив неповнолітню, автобус, Луцьк, дівчина, ДТП
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