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На зупинці у Луцьку патрульні виявили чоловіка з наркотиками

На зупинці у Луцьку патрульні виявили чоловіка з наркотиками
Вночі, 24 січня, патрульні виявили 24-річного чоловіка на зупинці громадського транспорту на проспекті Соборності у Луцьку, який поводив себе підозріло.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.

Крім того, 23-го січня на вулиці Шопена у Луцьку патрульні виявили 26-річного чоловіка, який теж мав при собі поліетиленовий пакетик з білою речовиною невідомого походження, схожою на наркотичну.

В усіх випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.

У поліції нагадують, що кожен містянин може допомогти протидіяти збуту наркотиків. Робити це можна за допомогою спеціально розробленого чат-боту.

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Теги: Волинь, Луцьк, наркотики
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