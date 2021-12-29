На зупинці у Луцьку патрульні виявили чоловіка з наркотиками

Вночі, 24 січня, патрульні виявили 24-річного чоловіка на зупинці громадського транспорту на проспекті Соборності у Луцьку, який поводив себе підозріло.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.Крім того, 23-го січня на вулиці Шопена у Луцьку патрульні виявили 26-річного чоловіка, який теж мав при собі поліетиленовий пакетик з білою речовиною невідомого походження, схожою на наркотичну.В усіх випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.У поліції нагадують, що кожен містянин може допомогти протидіяти збуту наркотиків. Робити це можна за допомогою спеціально розробленого чат-боту.