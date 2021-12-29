На зупинці у Луцьку патрульні виявили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 12:50
Вночі, 24 січня, патрульні виявили 24-річного чоловіка на зупинці громадського транспорту на проспекті Соборності у Луцьку, який поводив себе підозріло.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.
Крім того, 23-го січня на вулиці Шопена у Луцьку патрульні виявили 26-річного чоловіка, який теж мав при собі поліетиленовий пакетик з білою речовиною невідомого походження, схожою на наркотичну.
В усіх випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.
У поліції нагадують, що кожен містянин може допомогти протидіяти збуту наркотиків. Робити це можна за допомогою спеціально розробленого чат-боту.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.
Крім того, 23-го січня на вулиці Шопена у Луцьку патрульні виявили 26-річного чоловіка, який теж мав при собі поліетиленовий пакетик з білою речовиною невідомого походження, схожою на наркотичну.
В усіх випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.
У поліції нагадують, що кожен містянин може допомогти протидіяти збуту наркотиків. Робити це можна за допомогою спеціально розробленого чат-боту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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