У місті на Волині на вихідних затримали п'яних водіїв та злочинця, який був у розшуку. ФОТО

На вихідних 22-23 січня у Ковелі правоохоронці затримали п'яних водіїв, злодія та чоловіка, якого розшукували.Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.У превентивних заходах були задіяні співробітники поліції, спецпідрозділу «ТОР» та військовослужбовці Національної гвардії.Так, за цей період виявлено крадіжку інструменту з магазину та 4 факти зберігання наркотичних речовин місцевими мешканцями.Також затримали 39- річного ковельчанина, який перебував у розшуку за вчинення крадіжок.Під час перевірок автотранспорту, співробітники поліції виявили 5 водіїв , які керували авто у стані алкогольного сп’яніння. Відносно них складено протоколи за статтею 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодекса України про адміністративні порушення.Загалом за час відпрацювання склали 269 адміністративних протоколів по лінії громадської безпеки та безпеки дорожнього руху.