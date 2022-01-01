Вживання якого алкоголю знижує ризик захворіти на COVID-19
Сьогодні, 07:31
Китайські дослідники з лікарні Каннін у Шеньчжені дійшли висновку, що вживання червоного та білого вина, а також шампанського зменшує ризик зараження ковідом.
Такі результати дослідження були опубліковані в журналі Frontiers in Nutrition, пише Dailylviv.com.
Вчені проаналізували дані 473 957 людей. З них 16559 людей були заражені коронавірусом. Усіх їх розподілили на тих, хто не п'є алкоголь, які вживали його в минулому та випивають досі.
У людей, які надають перевагу червоному вину, захист від COVID-19 був найбільшим. Ризик зараження знижувався на 17% у тих, хто вживав понад п'ять келихів цього напою на тиждень.
Антиковідний ефект від вживання білого вина та шампанського виявився нижчим. Так, захист від вірусу на 8% напої забезпечили тим випробуваним, які пили від одного до чотирьох келихів на тиждень. При цьому ефект виявився незначним у тих, хто перевищував цю норму.
Вчені заявили, що в учасників дослідження при вживанні пива та сидру ризик зараження COVID-19 збільшився на 28%. Вони уточнили, що обсяг випитого не має значної ролі.
Висока частота споживання міцних напоїв (5 келихів на тиждень) збільшувала ризик COVID-19.
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Такі результати дослідження були опубліковані в журналі Frontiers in Nutrition, пише Dailylviv.com.
Вчені проаналізували дані 473 957 людей. З них 16559 людей були заражені коронавірусом. Усіх їх розподілили на тих, хто не п'є алкоголь, які вживали його в минулому та випивають досі.
У людей, які надають перевагу червоному вину, захист від COVID-19 був найбільшим. Ризик зараження знижувався на 17% у тих, хто вживав понад п'ять келихів цього напою на тиждень.
Антиковідний ефект від вживання білого вина та шампанського виявився нижчим. Так, захист від вірусу на 8% напої забезпечили тим випробуваним, які пили від одного до чотирьох келихів на тиждень. При цьому ефект виявився незначним у тих, хто перевищував цю норму.
Вчені заявили, що в учасників дослідження при вживанні пива та сидру ризик зараження COVID-19 збільшився на 28%. Вони уточнили, що обсяг випитого не має значної ролі.
Висока частота споживання міцних напоїв (5 келихів на тиждень) збільшувала ризик COVID-19.
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