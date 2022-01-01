На Волині стало більше хворих на COVID-19 дітей. ВІДЕО

На Волині за останні три тижні на ГРВІ та коронавірусну інфекцію, захворіли 6 187 людей. 48% усіх захворілих – діти.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на повідомлення працівників обласного центру контролю та профілактики хвороб.Журналісти побували в обласній інфекційній лікарні і в дитячій поліклініці Луцька, поспілкувалось з лікарями-педіатрами та батьками, які прийшли на прийом."У обласній інфекційній лікарні нині лікується 81 дитина із коронавірусною інфекцією і підозрою на неї. Серед них – 27 дітей до року", — розповіла виконувачка обов’язків директораЗ її слів, в більшості випадків госпіталізують дітей меншого віку, підлітки здебільшого лікуються вдома."По перебігу: підвищується температура до високих цифр. Виражений кашель, нежить, і коли діти починають задихатися, це менші діти, тоді батьки звертаються за допомогою", — каже Галина Морочковська.Удвічі зросла кількість дітей, які звертаються із ознаками захворювання на респіраторні вірусні інфекції на прийом у Луцьку міську дитячу поліклініку, — каже лікарка Наталія Кеда. З її слів, ознаки респіраторної вірусної інфекції – привід для тестування на наявність COVID-19.За минулий рік за 20 днів нового року у поліклініці було проведено 40 обстежень. У цьому ж році за цих три тижні вже обстежили 225 дітей, — говорить Наталія Кеда. Додає: із них за останні чотири дні 178 тестів і з них 125 – позитивні.Лікаркаведе прийом у Луцькій дитячій поліклініці. З її слів, останніми днями вдвічі збільшилася кількість дітей зі скаргами на підвищену температуру тіла, нежить, біль у горлі, кашель.З її слів, інкубаційний період коронавірусної інфекції COVID-19 може тривати від одного до 14 днів. Лікарка говорить: якщо батьки мають будь-які підозри, — слід звертатися до медиків.За даними волинського обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб станом на 24 січня з 251 нового виявленого випадку коронавірусної інфекції за добу, 52 недужих — це діти.