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На Волині стало більше хворих на COVID-19 дітей. ВІДЕО

На Волині стало більше хворих на COVID-19 дітей. ВІДЕО
На Волині за останні три тижні на ГРВІ та коронавірусну інфекцію, захворіли 6 187 людей. 48% усіх захворілих – діти.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на повідомлення працівників обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Журналісти побували в обласній інфекційній лікарні і в дитячій поліклініці Луцька, поспілкувалось з лікарями-педіатрами та батьками, які прийшли на прийом.

Найбільше госпіталізованих – діти до року

"У обласній інфекційній лікарні нині лікується 81 дитина із коронавірусною інфекцією і підозрою на неї. Серед них – 27 дітей до року", — розповіла виконувачка обов’язків директора Галина Морочковська.

З її слів, в більшості випадків госпіталізують дітей меншого віку, підлітки здебільшого лікуються вдома.

"По перебігу: підвищується температура до високих цифр. Виражений кашель, нежить, і коли діти починають задихатися, це менші діти, тоді батьки звертаються за допомогою", — каже Галина Морочковська.

Черги на прийом у дитячій поліклініці Луцька
Удвічі зросла кількість дітей, які звертаються із ознаками захворювання на респіраторні вірусні інфекції на прийом у Луцьку міську дитячу поліклініку, — каже лікарка Наталія Кеда. З її слів, ознаки респіраторної вірусної інфекції – привід для тестування на наявність COVID-19.

За минулий рік за 20 днів нового року у поліклініці було проведено 40 обстежень. У цьому ж році за цих три тижні вже обстежили 225 дітей, — говорить Наталія Кеда. Додає: із них за останні чотири дні 178 тестів і з них 125 – позитивні.

Що кажуть лікарі-педіатри
Лікарка Валентина Буймистрик веде прийом у Луцькій дитячій поліклініці. З її слів, останніми днями вдвічі збільшилася кількість дітей зі скаргами на підвищену температуру тіла, нежить, біль у горлі, кашель.

З її слів, інкубаційний період коронавірусної інфекції COVID-19 може тривати від одного до 14 днів. Лікарка говорить: якщо батьки мають будь-які підозри, — слід звертатися до медиків.

За даними волинського обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб станом на 24 січня з 251 нового виявленого випадку коронавірусної інфекції за добу, 52 недужих — це діти.


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Теги: коронавірус, Волинь
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