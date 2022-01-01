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Ковельчанин увійшов у ТОП-10 найкращих бійців з Кіокушинкай карате України

Ковельчанин увійшов у ТОП-10 найкращих бійців з Кіокушинкай карате України
Тренер ковельського спортивного клубу з Кіокушинкай карате «ОЯМАС» Сергій Долінко увійшов до десятки найкращих бійців України в середній вазі незалежно від організацій.

Про це стало відомо з рейтингу спортсменів України, інформує Ковель Медіа.

При підрахунку балів враховується: рівень турніру, кількість учасників у категорії, їх кваліфікація та рівень.

Наразі в рейтингу враховувалися чемпіонати України, Європи та Світу, Кубки України та міжнародні змагання.
Ковельчанин увійшов у ТОП-10 найкращих бійців з Кіокушинкай карате України

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Теги: карате, волинянин, рейтинг, Сергій Долінко
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