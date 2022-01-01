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У центрі Луцька автобус збив велосипедистку. ВІДЕО

У центрі Луцька автобус збив велосипедистку. ВІДЕО
На пішохідному переході у центрі Луцька автобус збив велосипедистку.

Про це повідомляють у Telegram 12 канал.

Аварія сталася близько 13:30 26 січня на переході від Театрального майдану до готелю "Україна". За попередніми даними, жінка їхала по "зебрі" на велосипеді. Водій маршрутки №12 пояснює: він пропустив усіх пішоходів, потім подивився у дзеркало заднього виду, оскільки планував перелаштуватися в іншу смугу. В цей момент на перехід виїхала велосипедистка.

В результаті аварії її транспортний засіб отримав пошкодження. Його власниця вимагає від водія маршрутки компенсації.

Поліція склала на обох учасників події протоколи: за фактом ДТП на водія автобуса і за порушення правил дорожнього руху велосипедисткою.

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Теги: ДТП, автобус, Луцьк, велосипедистка
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