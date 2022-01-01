У центрі Луцька автобус збив велосипедистку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:04
На пішохідному переході у центрі Луцька автобус збив велосипедистку.
Про це повідомляють у Telegram 12 канал.
Аварія сталася близько 13:30 26 січня на переході від Театрального майдану до готелю "Україна". За попередніми даними, жінка їхала по "зебрі" на велосипеді. Водій маршрутки №12 пояснює: він пропустив усіх пішоходів, потім подивився у дзеркало заднього виду, оскільки планував перелаштуватися в іншу смугу. В цей момент на перехід виїхала велосипедистка.
В результаті аварії її транспортний засіб отримав пошкодження. Його власниця вимагає від водія маршрутки компенсації.
Поліція склала на обох учасників події протоколи: за фактом ДТП на водія автобуса і за порушення правил дорожнього руху велосипедисткою.
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Про це повідомляють у Telegram 12 канал.
Аварія сталася близько 13:30 26 січня на переході від Театрального майдану до готелю "Україна". За попередніми даними, жінка їхала по "зебрі" на велосипеді. Водій маршрутки №12 пояснює: він пропустив усіх пішоходів, потім подивився у дзеркало заднього виду, оскільки планував перелаштуватися в іншу смугу. В цей момент на перехід виїхала велосипедистка.
В результаті аварії її транспортний засіб отримав пошкодження. Його власниця вимагає від водія маршрутки компенсації.
Поліція склала на обох учасників події протоколи: за фактом ДТП на водія автобуса і за порушення правил дорожнього руху велосипедисткою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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