У центрі Луцька автобус збив велосипедистку. ВІДЕО





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Аварія сталася близько 13:30 26 січня на переході від Театрального майдану до готелю "Україна". За попередніми даними, жінка їхала по "зебрі" на велосипеді. Водій маршрутки №12 пояснює: він пропустив усіх пішоходів, потім подивився у дзеркало заднього виду, оскільки планував перелаштуватися в іншу смугу. В цей момент на перехід виїхала велосипедистка.



В результаті аварії її транспортний засіб отримав пошкодження. Його власниця вимагає від водія маршрутки компенсації.



Поліція склала на обох учасників події протоколи: за фактом ДТП на водія автобуса і за порушення правил дорожнього руху велосипедисткою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пішохідному переході у центрі Луцька автобус збив велосипедистку.Про це повідомляють у Telegram 12 канал. Аварія сталася близько 13:30 26 січня на переході від Театрального майдану до готелю "Україна". За попередніми даними, жінка їхала по "зебрі" на велосипеді. Водій маршрутки №12 пояснює: він пропустив усіх пішоходів, потім подивився у дзеркало заднього виду, оскільки планував перелаштуватися в іншу смугу. В цей момент на перехід виїхала велосипедистка.В результаті аварії її транспортний засіб отримав пошкодження. Його власниця вимагає від водія маршрутки компенсації.Поліція склала на обох учасників події протоколи: за фактом ДТП на водія автобуса і за порушення правил дорожнього руху велосипедисткою.

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