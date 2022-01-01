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Оприлюднили перші результати патрулювання «фантомів» на дорогах

Оприлюднили перші результати патрулювання «фантомів» на дорогах
З 25 січня патрульні "Фантоми" почали зафіксувати порушення швидкісного режиму з моментальною передачею інформації про порушників до центру автофіксації для винесення постанов про адміністативне правопорушення.

За перший день роботи 4 автомобілів «Фантом» виписали 990 адмінпостанов про перевищення швидкості на дорогах Києва, розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На відміну від стаціонарних камер автофіксації перевищення швидкості, які встановлені в місяцях підвищеної концентрації ДТП і є загально відомими, завдання «Фантомів» - раптово фіксувати перевищення швидкості водіями.

За словами Геращенка, у 2022 році планується закупити ще 30 автомобілів «Фантом», а в 2023 ще 50, чого буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості в потоці, разом з використанням напівавтоматичних камер “Truecam”.

На додачу до стаціонарних камер контролю швидкості, та «Фантомів» зараз розробляється законопроект про вимірювання середньої швидкості транспортного засобу на певних відрізках автомагістралей.

Таким чином водій буде знати, що не можна перевищувати швидкісний режим на цьому відрізку і наражати на небезпеку себе та інших учасників руху.

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Теги: патрульні, фантоми, дороги, Антон Геращенко
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