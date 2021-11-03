Повідомили, чи є світлофор причиною ДТП у волинському місті. ФОТО





Водій Hyundai не пропустив Volvo, який їхав головною дорогою, - пише



Нагадаємо,

Через численні коментарі у соцмережі, зазначимо, що ДТП трапилася біля виїзду з учбового майданчика автошколи, за межами регульованого перехрестя. Тож світлофор тут нідочого і працював він у штатному режимі.



Як повідомили в пресслужбі Володимир-Волинського районного відділу поліції, 62-річний водій автомобіля Hyundai при виїзді на головну дорогу не переконався у безпеці маневру та допустив зіткнення з автомобілем Volvo, який рухався у попутному напрямку.



На водія Hyundai було складено протокол про адміністративне порушення за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

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Через численні коментарі у соцмережі, зазначимо, що ДТП трапилася біля виїзду з учбового майданчика автошколи, за межами регульованого перехрестя. Тож світлофор тут нідочого і працював він у штатному режимі.Як повідомили в пресслужбі Володимир-Волинського районного відділу поліції, 62-річний водій автомобіля Hyundai при виїзді на головну дорогу не переконався у безпеці маневру та допустив зіткнення з автомобілем Volvo, який рухався у попутному напрямку.На водія Hyundai було складено протокол про адміністративне порушення за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

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