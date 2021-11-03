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Повідомили, чи є світлофор причиною ДТП у волинському місті. ФОТО

Повідомили, чи є світлофор причиною ДТП у волинському місті. ФОТО
Повідомили деталі аварії, яка сталася вранці, 26-го січня у Нововолинську навпроти автостанції.

Водій Hyundai не пропустив Volvo, який їхав головною дорогою, - пише БУГ.

Нагадаємо, на трасі Р-15 зіткнулися дві автівки, від удару одна з’їхав у кювет.

Через численні коментарі у соцмережі, зазначимо, що ДТП трапилася біля виїзду з учбового майданчика автошколи, за межами регульованого перехрестя. Тож світлофор тут нідочого і працював він у штатному режимі.

Як повідомили в пресслужбі Володимир-Волинського районного відділу поліції, 62-річний водій автомобіля Hyundai при виїзді на головну дорогу не переконався у безпеці маневру та допустив зіткнення з автомобілем Volvo, який рухався у попутному напрямку.

На водія Hyundai було складено протокол про адміністративне порушення за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

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Теги: Нововолинськ, аварія
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