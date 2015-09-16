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Україна піднялася у світовому рейтингу найсильніших армій

Україна піднялася у світовому рейтингу найсильніших армій
Україна посіла 22 місце в оновленому рейтингу армій світу, складеному Global Firepower Index на початку 2022 року.

Минулого року ЗСУ перебували на 25 місці, а зараз піднялися на три рядки, - пише Главком.

Так, за рік Україна покращила «Індекс сили» (PwrIndx) – 0,3266 проти 0,4396 минулого року.

Українська армія стоїть у рейтингу вище за всі сусідні країни, крім Росії, яка перебуває на другому місці між США та Китаєм.
Україна піднялася у світовому рейтингу найсильніших армій

Цього року армія України обігнала у рейтингу польську (24 місце), а також вийшла на шосте місце у Європі. Далі серед сусідніх армій йдуть: Румунія – 38, Білорусь – 52, Угорщина – 56, Словаччина – 60 та Молдова – 105.

Найпотужніша у військовому плані у Європі – Франція, далі йде Велика Британія, Італія, Німеччина, Іспанія.
Україна піднялася у світовому рейтингу найсильніших армій

Європейський рейтинг Global Firepower Index
Global Firepower оцінює країни за 55 показниками: кількість зброї, військової техніки та чисельність армії. Експерти також враховували транспортну інфраструктуру, військовий бюджет, доступ до нафти тощо.

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Теги: рейтинг, армія
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