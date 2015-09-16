Україна піднялася у світовому рейтингу найсильніших армій





Минулого року ЗСУ перебували на 25 місці, а зараз піднялися на три рядки, - пише

Так, за рік Україна покращила «Індекс сили» (PwrIndx) – 0,3266 проти 0,4396 минулого року.



Українська армія стоїть у рейтингу вище за всі сусідні країни, крім Росії, яка перебуває на другому місці між США та Китаєм.



Цього року армія України обігнала у рейтингу польську (24 місце), а також вийшла на шосте місце у Європі. Далі серед сусідніх армій йдуть: Румунія – 38, Білорусь – 52, Угорщина – 56, Словаччина – 60 та Молдова – 105.



Найпотужніша у військовому плані у Європі – Франція, далі йде Велика Британія, Італія, Німеччина, Іспанія.



Європейський рейтинг Global Firepower Index

Global Firepower оцінює країни за 55 показниками: кількість зброї, військової техніки та чисельність армії. Експерти також враховували транспортну інфраструктуру, військовий бюджет, доступ до нафти тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна посіла 22 місце в оновленому рейтингу армій світу, складеному Global Firepower Index на початку 2022 року.Минулого року ЗСУ перебували на 25 місці, а зараз піднялися на три рядки, - пише Главком.

Так, за рік Україна покращила «Індекс сили» (PwrIndx) – 0,3266 проти 0,4396 минулого року.Українська армія стоїть у рейтингу вище за всі сусідні країни, крім Росії, яка перебуває на другому місці між США та Китаєм.Цього року армія України обігнала у рейтингу польську (24 місце), а також вийшла на шосте місце у Європі. Далі серед сусідніх армій йдуть: Румунія – 38, Білорусь – 52, Угорщина – 56, Словаччина – 60 та Молдова – 105.Найпотужніша у військовому плані у Європі – Франція, далі йде Велика Британія, Італія, Німеччина, Іспанія.Європейський рейтинг Global Firepower IndexGlobal Firepower оцінює країни за 55 показниками: кількість зброї, військової техніки та чисельність армії. Експерти також враховували транспортну інфраструктуру, військовий бюджет, доступ до нафти тощо.

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