Україна піднялася у світовому рейтингу найсильніших армій
26 січень, 23:35
Україна посіла 22 місце в оновленому рейтингу армій світу, складеному Global Firepower Index на початку 2022 року.
Минулого року ЗСУ перебували на 25 місці, а зараз піднялися на три рядки, - пише Главком.
Так, за рік Україна покращила «Індекс сили» (PwrIndx) – 0,3266 проти 0,4396 минулого року.
Українська армія стоїть у рейтингу вище за всі сусідні країни, крім Росії, яка перебуває на другому місці між США та Китаєм.
Цього року армія України обігнала у рейтингу польську (24 місце), а також вийшла на шосте місце у Європі. Далі серед сусідніх армій йдуть: Румунія – 38, Білорусь – 52, Угорщина – 56, Словаччина – 60 та Молдова – 105.
Найпотужніша у військовому плані у Європі – Франція, далі йде Велика Британія, Італія, Німеччина, Іспанія.
Європейський рейтинг Global Firepower Index
Global Firepower оцінює країни за 55 показниками: кількість зброї, військової техніки та чисельність армії. Експерти також враховували транспортну інфраструктуру, військовий бюджет, доступ до нафти тощо.
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Минулого року ЗСУ перебували на 25 місці, а зараз піднялися на три рядки, - пише Главком.
Так, за рік Україна покращила «Індекс сили» (PwrIndx) – 0,3266 проти 0,4396 минулого року.
Українська армія стоїть у рейтингу вище за всі сусідні країни, крім Росії, яка перебуває на другому місці між США та Китаєм.
Цього року армія України обігнала у рейтингу польську (24 місце), а також вийшла на шосте місце у Європі. Далі серед сусідніх армій йдуть: Румунія – 38, Білорусь – 52, Угорщина – 56, Словаччина – 60 та Молдова – 105.
Найпотужніша у військовому плані у Європі – Франція, далі йде Велика Британія, Італія, Німеччина, Іспанія.
Європейський рейтинг Global Firepower Index
Global Firepower оцінює країни за 55 показниками: кількість зброї, військової техніки та чисельність армії. Експерти також враховували транспортну інфраструктуру, військовий бюджет, доступ до нафти тощо.
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