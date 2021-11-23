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На Волині знову виявили сказ у кота

На Волині знову виявили сказ у кота
У Маневичах Камінь-Каширського району виявили сказ у домашнього кота.

Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.

Тварину вчасно не вакцинували й вона була не захищена від цієї хвороби.

«Продавати, купувати та вивозити собак, котів в інші міста, райони й області дозволяють лише з благополучної місцевості при наявності ветеринарного документа (довідки, свідоцтва, паспорта) з відміткою в ньому про щеплення проти сказу. Про кожний випадок укусу сільськогосподарських і домашніх тварин дикими тваринами, безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ, власник повинен негайно повідомити установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин», – ідеться в повідомленні.

Тому, аби не заразитися, необхідно дотримуватись правил особистої безпеки й гігієни: не контактувати з бродячими тваринами, остерігатись їх, якщо вони агресивні.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року в Маневичах Камінь-Каширського району ввели карантинні обмеження у зв’язку з виявленим випадком сказу в собаки, який вкусив свою власницю.

А в січні Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підтвердила ще один факт цього захворювання у домашньої тварини – кота.

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Теги: Волинь, Маневичі, сказ, кіт
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