На Волині знову виявили сказ у кота





Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.



Тварину вчасно не вакцинували й вона була не захищена від цієї хвороби.



«Продавати, купувати та вивозити собак, котів в інші міста, райони й області дозволяють лише з благополучної місцевості при наявності ветеринарного документа (довідки, свідоцтва, паспорта) з відміткою в ньому про щеплення проти сказу. Про кожний випадок укусу сільськогосподарських і домашніх тварин дикими тваринами, безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ, власник повинен негайно повідомити установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин», – ідеться в повідомленні.



Тому, аби не заразитися, необхідно дотримуватись правил особистої безпеки й гігієни: не контактувати з бродячими тваринами, остерігатись їх, якщо вони агресивні.



Нагадаємо, що наприкінці 2021 року в Маневичах Камінь-Каширського району



А в січні Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підтвердила ще один факт цього захворювання у домашньої тварини – кота.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневичах Камінь-Каширського району виявили сказ у домашнього кота.Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.Тварину вчасно не вакцинували й вона була не захищена від цієї хвороби.«Продавати, купувати та вивозити собак, котів в інші міста, райони й області дозволяють лише з благополучної місцевості при наявності ветеринарного документа (довідки, свідоцтва, паспорта) з відміткою в ньому про щеплення проти сказу. Про кожний випадок укусу сільськогосподарських і домашніх тварин дикими тваринами, безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ, власник повинен негайно повідомити установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин», – ідеться в повідомленні.Тому, аби не заразитися, необхідно дотримуватись правил особистої безпеки й гігієни: не контактувати з бродячими тваринами, остерігатись їх, якщо вони агресивні.Нагадаємо, що наприкінці 2021 року в Маневичах Камінь-Каширського району ввели карантинні обмеження у зв’язку з виявленим випадком сказу в собаки, який вкусив свою власницю.А в січні Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підтвердила ще один факт цього захворювання у домашньої тварини – кота.

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