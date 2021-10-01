Луцький стадіон «Авангард» закрили на карантин





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Ввечері у середу, 26 січня, охоронець відмовився пускати на стадіон бігунів. Він сказав, що стадіон зачинено на карантин, адже у шести співробітників виявили коронавірус. Саме тому, за словами охоронця, весь день на стадіон не пускали лучан, які хотіли займатися спортом.



У четвер, 27 січня ворота стадіону були зачинені, і навіть прохід територією, який часто був доступний мешканцям Привокзального, тепер закритий. На воротах нема жодної інформації про те, чи працює наразі стадіон. Тому наші журналісти вирішили звернутися до керівництва спортивного об'єкту за коментарем. Однак, за номером, доступним у мережі, агресивний чоловік відмовився давати будь-які коментарі.



Коли відновиться повноцінна робота об'єкту, поки невідомо.

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