Показали відео ДТП у Луцьку: чоловіка на переході збила автівка.ВІДЕО
Сьогодні, 21:25
У чоловіка, якого сьогодні, 27 січня, в Луцьку на вулиці Дубнівській на переході збила автівка, – перелом ребер, струс мозку і численні синці.
12 канал отримав відео моменту ДТП, зафіксованого камерою спостереження.
Нагадаємо, пригода трапилася близько 16:00 у четвер, 27 січня поблизу кафе “Фора” на вулиці Дубнівській.
Як видно на відео, авто рухалося зі значною швидкістю, і водій, скоріше за все, не мав наміру зважати на те, що наближається до пішохідного переходу.
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12 канал отримав відео моменту ДТП, зафіксованого камерою спостереження.
Нагадаємо, пригода трапилася близько 16:00 у четвер, 27 січня поблизу кафе “Фора” на вулиці Дубнівській.
Як видно на відео, авто рухалося зі значною швидкістю, і водій, скоріше за все, не мав наміру зважати на те, що наближається до пішохідного переходу.
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