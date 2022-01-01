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Показали відео ДТП у Луцьку: чоловіка на переході збила автівка.ВІДЕО

Показали відео ДТП у Луцьку: чоловіка на переході збила автівка.ВІДЕО
У чоловіка, якого сьогодні, 27 січня, в Луцьку на вулиці Дубнівській на переході збила автівка, – перелом ребер, струс мозку і численні синці.

12 канал отримав відео моменту ДТП, зафіксованого камерою спостереження.

Нагадаємо, пригода трапилася близько 16:00 у четвер, 27 січня поблизу кафе “Фора” на вулиці Дубнівській.

Як видно на відео, авто рухалося зі значною швидкістю, і водій, скоріше за все, не мав наміру зважати на те, що наближається до пішохідного переходу.

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Теги: ДТП, Дубенська
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