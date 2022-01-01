На Волині горіла хата-пустка. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



01:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання будинку, розташованого на вулиці Гайова, що у селі Губин Перший.



За вказаною адресою направили відділення 9 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Волинській області, а також вогнеборців місцевої пожежної команди села Сенкивичівка.



Прибувши на місце, рятувальники встановили що займання виникло всередині одноповерхового нежитлового будинку, так званої хати-пустки.



Пожежу локалізовано о 2:38 та ліквідовано о 03:12.



Вогнем знищено 120 накриття та 60 кв. м. перекриття будинку.



До гасіння займання залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 січня у селі Губин Перший Городищенської територіальної громади Луцького району горів нежитловий будинок.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.01:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання будинку, розташованого на вулиці Гайова, що у селі Губин Перший.За вказаною адресою направили відділення 9 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Волинській області, а також вогнеборців місцевої пожежної команди села Сенкивичівка.Прибувши на місце, рятувальники встановили що займання виникло всередині одноповерхового нежитлового будинку, так званої хати-пустки.Пожежу локалізовано о 2:38 та ліквідовано о 03:12.Вогнем знищено 120 накриття та 60 кв. м. перекриття будинку.До гасіння займання залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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