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На Волині горіла хата-пустка. ВІДЕО

На Волині горіла хата-пустка. ВІДЕО
28 січня у селі Губин Перший Городищенської територіальної громади Луцького району горів нежитловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

01:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання будинку, розташованого на вулиці Гайова, що у селі Губин Перший.

За вказаною адресою направили відділення 9 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Волинській області, а також вогнеборців місцевої пожежної команди села Сенкивичівка.
На Волині горіла хата-пустка. ВІДЕО

Прибувши на місце, рятувальники встановили що займання виникло всередині одноповерхового нежитлового будинку, так званої хати-пустки.

Пожежу локалізовано о 2:38 та ліквідовано о 03:12.

Вогнем знищено 120 накриття та 60 кв. м. перекриття будинку.

До гасіння займання залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Теги: Волинь, пожежа, хата-пустка
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