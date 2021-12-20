«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 11:31
З 25 січня в Україні патрулюють поліцейські автомобілі-«фантоми». Такі автомобілі не мають розпізнавальних знаків поліції та оснащені системами контролю швидкості. Вони фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху, а також зчитуватимуть та розпізнаватимуть номерні знаки.
Волинські водії із зацікавленням та насторогою сприйняли цю новину і активно обговорюють її у соцмережах. Дехто навіть просить інших керманичів ділитися відео із реєстраторів після «зустрічі» із «фантомами» на дорозі.
Але така «зустріч» найближчим часом дуже малоймовірна для волинських водіїв.
У відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost у Департаменті патрульної поліції України підтвердили, що на всю Україні наразі – 4 автомобілі-«фантоми» і на Волині вони поки не патрулюють. Обіцяють повідомити, коли поліцейські авто виїдуть в нашу область для прихованого методу спостереження та фіксації порушень.
Нагадаємо, за перший день роботи 4 автомобілів «Фантом» виписали 990 адмінпостанов про перевищення швидкості на дорогах Києва.
У 2022 році планують закупити ще 30 автомобілів «Фантом», а в 2023 – ще 50, чого, переконують, буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості в потоці, разом з використанням напівавтоматичних камер «Truecam».
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Волинські водії із зацікавленням та насторогою сприйняли цю новину і активно обговорюють її у соцмережах. Дехто навіть просить інших керманичів ділитися відео із реєстраторів після «зустрічі» із «фантомами» на дорозі.
Але така «зустріч» найближчим часом дуже малоймовірна для волинських водіїв.
У відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost у Департаменті патрульної поліції України підтвердили, що на всю Україні наразі – 4 автомобілі-«фантоми» і на Волині вони поки не патрулюють. Обіцяють повідомити, коли поліцейські авто виїдуть в нашу область для прихованого методу спостереження та фіксації порушень.
Нагадаємо, за перший день роботи 4 автомобілів «Фантом» виписали 990 адмінпостанов про перевищення швидкості на дорогах Києва.
У 2022 році планують закупити ще 30 автомобілів «Фантом», а в 2023 – ще 50, чого, переконують, буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості в потоці, разом з використанням напівавтоматичних камер «Truecam».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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