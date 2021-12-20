вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО

«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
З 25 січня в Україні патрулюють поліцейські автомобілі-«фантоми». Такі автомобілі не мають розпізнавальних знаків поліції та оснащені системами контролю швидкості. Вони фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху, а також зчитуватимуть та розпізнаватимуть номерні знаки.

Волинські водії із зацікавленням та насторогою сприйняли цю новину і активно обговорюють її у соцмережах. Дехто навіть просить інших керманичів ділитися відео із реєстраторів після «зустрічі» із «фантомами» на дорозі.

Але така «зустріч» найближчим часом дуже малоймовірна для волинських водіїв.

У відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost у Департаменті патрульної поліції України підтвердили, що на всю Україні наразі – 4 автомобілі-«фантоми» і на Волині вони поки не патрулюють. Обіцяють повідомити, коли поліцейські авто виїдуть в нашу область для прихованого методу спостереження та фіксації порушень.

Нагадаємо, за перший день роботи 4 автомобілів «Фантом» виписали 990 адмінпостанов про перевищення швидкості на дорогах Києва.

У 2022 році планують закупити ще 30 автомобілів «Фантом», а в 2023 – ще 50, чого, переконують, буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості в потоці, разом з використанням напівавтоматичних камер «Truecam».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульна поліція, «фантоми», Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як волинянам вберегтися від отруєння чадним газом
Сьогодні, 11:48
Контрольна гра «Волині» та «Карпат» не відбудеться
Сьогодні, 11:40
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 11:31
Кількість хворих зростає: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:29
Взяли під варту лучанина, який побив до смерті знайомого
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
Волинські патрульні привітали з Днем святого Миколая дітей з інвалідністю. ФОТО Волинські патрульні привітали з Днем святого Миколая дітей з інвалідністю. ФОТО
20 грудень, 2021, 19:20
На Волині водій фури пропонував патрульним 200 гривень хабара На Волині водій фури пропонував патрульним 200 гривень хабара
30 листопад, 2021, 16:00
У Луцьку чоловік погрожував патрульним зброєю У Луцьку чоловік погрожував патрульним зброєю
25 жовтень, 2021, 10:58
Волинянку переслідував чоловік, щоб одружитися на ній Волинянку переслідував чоловік, щоб одружитися на ній
20 жовтень, 2021, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як волинянам вберегтися від отруєння чадним газом
Сьогодні, 11:48
 0
Контрольна гра «Волині» та «Карпат» не відбудеться
Сьогодні, 11:40
 0
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 11:31
 0
Кількість хворих зростає: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:29
 0
Взяли під варту лучанина, який побив до смерті знайомого
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8