«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО





Волинські водії із зацікавленням та насторогою сприйняли цю новину і активно обговорюють її у соцмережах. Дехто навіть просить інших керманичів ділитися відео із реєстраторів після «зустрічі» із «фантомами» на дорозі.



Але така «зустріч» найближчим часом дуже малоймовірна для волинських водіїв.



У відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost у Департаменті патрульної поліції України підтвердили, що на всю Україні наразі – 4 автомобілі-«фантоми» і на Волині вони поки не патрулюють. Обіцяють повідомити, коли поліцейські авто виїдуть в нашу область для прихованого методу спостереження та фіксації порушень.



Нагадаємо, за перший день роботи 4 автомобілів «Фантом»



У 2022 році планують закупити ще 30 автомобілів «Фантом», а в 2023 – ще 50, чого, переконують, буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості в потоці, разом з використанням напівавтоматичних камер «Truecam».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 25 січня в Україні патрулюють поліцейські автомобілі-«фантоми» . Такі автомобілі не мають розпізнавальних знаків поліції та оснащені системами контролю швидкості. Вони фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху, а також зчитуватимуть та розпізнаватимуть номерні знаки.Волинські водії із зацікавленням та насторогою сприйняли цю новину і активно обговорюють її у соцмережах. Дехто навіть просить інших керманичів ділитися відео із реєстраторів після «зустрічі» із «фантомами» на дорозі.Але така «зустріч» найближчим часом дуже малоймовірна для волинських водіїв.У відповіді на запиту Департаменті патрульної поліції України підтвердили, що на всю Україні наразі – 4 автомобілі-«фантоми» і на Волині вони поки не патрулюють. Обіцяють повідомити, коли поліцейські авто виїдуть в нашу область для прихованого методу спостереження та фіксації порушень.Нагадаємо, за перший день роботи 4 автомобілів «Фантом» виписали 990 адмінпостанов про перевищення швидкості на дорогах Києва. У 2022 році планують закупити ще 30 автомобілів «Фантом», а в 2023 – ще 50, чого, переконують, буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості в потоці, разом з використанням напівавтоматичних камер «Truecam».

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