Волинянин здобув «срібло» на чемпіонаті світу з ММА

Іван Пасич виборов «срібло».



Про це інформують на фейсбук-сторінці



Юнак змагався у ваговій категорії 61,2 кг серед молоді із росіянином Асефом Чапуровим.



Тренують молодого спортсмена – Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 січня на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який проходить в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати), вихованець луцького спортклубу «Воїн»виборов «срібло».Про це інформують на фейсбук-сторінці спортклубу Юнак змагався у ваговій категорії 61,2 кг серед молоді із росіяниномТренують молодого спортсмена –та

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