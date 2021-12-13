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Волинянин здобув «срібло» на чемпіонаті світу з ММА

Волинянин здобув «срібло» на чемпіонаті світу з ММА
28 січня на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який проходить в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати), вихованець луцького спортклубу «Воїн» Іван Пасич виборов «срібло».

Про це інформують на фейсбук-сторінці спортклубу.

Юнак змагався у ваговій категорії 61,2 кг серед молоді із росіянином Асефом Чапуровим.

Тренують молодого спортсмена – Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.


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Теги: Іван Пасич, ММА, срібло, боротьба, Любешівщина
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